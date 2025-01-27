На Днепропетровщине задержали офицера, который похитил приборы ночного видения на 4 млн гривен

Заместитель командира воинской части отвечал за логистику в части и указал в документации, что приборы были потеряны.

Фото: ГБР

В Днепропетровской области разоблачили заместителя командира одной из воинских частей, который похитил 24 прибора ночного видения, стоимость которых оценивается в почти 4 миллиона гривен. Об этом сообщили в ГБР.

Задержанный отвечал за логистику в части. В служебных документах он указал, что приборы были потеряны в боевых условиях. Зато дорогостоящее оборудование было спрятано по его приказу в куче мусора на одном из складов.

Во время обысков в помещениях воинской части и по месту жительства подозреваемого были изъяты вещественные доказательства его противоправной деятельности.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 7,7 млн гривен.

Ему инкриминируют преступление, предусмотренное статьей, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

ГБР также инициировало проведение служебного расследования и инвентаризации военного имущества в части. Проверяется возможная причастность к преступлению других военнослужащих, в частности командования части.

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