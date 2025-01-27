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«Разочек занесло» – в Киеве оштрафовали водителя, устроившего дрифт на круге, видео

12:44, 27 января 2025
На водителя составили сразу несколько админматериалов и отстранили от вождения.
«Разочек занесло» – в Киеве оштрафовали водителя, устроившего дрифт на круге, видео
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В Киеве патрульные остановили водителя, который дрифтовал на кругу среди машин, а затем пытался скрыться от правоохранителей. Когда его остановили, он заявил, что машину «разочек занесло» на повороте. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Водитель имел явные признаки наркотического опьянения. Нарушал ПДД для развлечения, объяснив, что машину "разочек занесло" на повороте», - рассказал правоохранитель.

На водителя составили сразу несколько админматериалов и отстранили от вождения.

Дальше решение по делу будет принимать суд.

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