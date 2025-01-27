Женщина, которой ампутировали часть ноги после наезда поезда, отсудила 150 тысяч гривен в Укрзализныци

Женщина переходила колеи в наушниках и не реагировала на звуковые сигналы машиниста, что привело к наезду поезда.

Суд во Львовской области обязал Укрзализныцю выплатить 150 тысяч гривен компенсации женщине, которой ампутировали часть ноги после наезда поезда. Решение по делу №452/3945/24 обнародовал Самборский горрайонный суд Львовской области.

В материалах дела указывается, что происшествие произошло в марте 2020 года на нерегулируемом служебном пешеходном переходе на железнодорожных путях в Самборе.

Женщина переходила колеи в наушниках и не реагировала на звуковые сигналы машиниста, что привело к наезду поезда. В результате она получила травму — травматическая ампутация трети правой голени.

По факту ДТП полиция возбуждала уголовное дело, но впоследствии закрыла его, установив, что работники железной дороги не виновны в этой аварии.

Пострадавшая обратилась в суд, чтобы получить от Укрзализныци 250 тысяч гривен компенсации за увечье. Однако представитель УЗ возражал против удовлетворения иска, считая, что наезд поезда случился из-за того, что женщина пренебрегала личной безопасностью и сама виновна в ДТП.

Суд подчеркнул, что Укрзализныця является источником повышенной опасности, поэтому потерпевшая имеет право на возмещение моральной компенсации, если УЗ не докажет, что она сознательно хотела нанести себе вред. Такие аргументы, по мнению суда, представители перевозчика не предоставили.

«Отсутствие вины водителя транспортного средства и закрытие уголовного производства в отношении него не освобождает от обязанности возместить ущерб, причиненный источником повышенной опасности, то есть лицо, нанесшее вред источником повышенной опасности, отвечает и за случайное его нанесение (без вины)», – указано в решении суда.

Суд частично удовлетворил иск потерпевшей и обязал железную дорогу выплатить ей 150 тысяч гривен компенсации. Решение еще можно обжаловать.

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