«Черный ящик» прекратил запись за 4 минуты до авиакатастрофы в Южной Корее

«Черный ящик» самолета Jeju Air перестал записывать данные за 2 км до взлетно-посадочной полосы аэропорта Муан.

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«Черный ящик» самолета авиакомпании Jeju Air, который потерпел крушение в международном аэропорту «Муан» в Южной Корее, перестал фиксировать данные за несколько минут до инцидента. Об этом говорится в предварительном отчете, обнародованном следственным комитетом Министерства транспорта Южной Кореи, сообщает Yonhap.

По данным следователей, бортовой самописец (FDR) и вещевой самописец (CVR), которые входят в состав «черного ящика», прекратили запись в 08:58 по местному времени 29 декабря. Это произошло за 4 минуты и 7 секунд до столкновения самолета с локалайзером вблизи взлетно-посадочной полосы.

На данный момент точное время столкновения самолета с птицами, которые могли стать причиной аварии, а также количество птиц остаются неустановленными. Анализ данных самописцев может занять несколько месяцев.

Этот отчет является первым в рамках расследования аварии, которое будет проходить под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO). Документ также будет передан авиационным властям США, Франции и Таиланда.

Согласно правилам ICAO, предварительный отчет должен быть подготовлен в течение 30 дней после авиакатастрофы, а окончательный - желательно обнародовать в течение 12 месяцев.

Как известно, в Южной Корее разбился пассажирский самолет. Он прибыл из столицы Таиланда - Бангкока - со 181 человеком на борту. Впоследствии обнаружили тела всех 179 жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан. Авиакатастрофа произошла 29 декабря, когда самолет авиакомпании Jeju Air во время посадки в аэропорту «Муан» получил повреждения.

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