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У Південній Кореї розбився пасажирський літак – щонайменше 78 людей загинули

08:36, 29 грудня 2024
Літак, який прибув зі столиці Таїланду Бангкока зі 181 людиною на борту, намагався приземлитися в аеропорту на півдні країни.
У Південній Кореї розбився пасажирський літак – щонайменше 78 людей загинули
Джерело фото: EUTERS/Kim Soo-hyeon
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У Південній Кореї розбився пасажирський літак. Як пише Reuters, відомо про щонайменше 78 людей, які загинули.

Аварія сталася, коли літак авіакомпанії Jeju Air, що летів зі столиці Таїланду Бангкока, приземлявся в аеропорту Муан. Лайнер вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в стіну.

На борту було 175 пасажирів і 6 членів екіпажу. Двох людей знайшли живими, рятувальні роботи все ще тривають.

Новинне агентство Yonhap із посиланням на представника пожежної служби повідомив, що більшість із 175 пасажирів і шість членів екіпажу вважаються мертвими.

Згідно з даними Міністерства транспорту, ця катастрофа є найгіршою серед південнокорейських авіакомпаній з часів катастрофи Korean Air на Гуамі в 1997 році, в результаті якої загинули понад 200 людей.

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Південна Корея

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