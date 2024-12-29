В Южной Корее разбился пассажирский самолет – по меньшей мере 78 человек погибли

Самолет, прибывший из столицы Таиланда Бангкока со 181 человеком на борту, пытался приземлиться в аэропорту на юге страны.

Источник фото: EUTERS/Kim Soo-hyeon

В Южной Корее разбился пассажирский самолет. Как пишет Reuters, известно по меньшей мере о 78 погибших.

Авария произошла, когда самолет авиакомпании Jeju Air, летевший из столицы Таиланда Бангкока, приземлялся в аэропорту Муан. Лайнер вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену.

На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Два человека нашли живыми, спасательные работы все еще продолжаются.

Новостное агентство Yonhap со ссылкой на представителя пожарной службы сообщило, что большинство из 175 пассажиров и шесть членов экипажа считаются мертвыми.

Согласно данным Министерства транспорта, эта катастрофа является худшей среди южнокорейских авиакомпаний со времен крушения Korean Air на Гуаме в 1997 году, в результате которой погибли более 200 человек.

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