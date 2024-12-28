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Налоговиков обяжут носить боди-камеры во время проверок — Гетманцев

21:54, 28 декабря 2024
Кроме камер, налоговикам раздадут планшеты и переносные принтеры.
Налоговиков обяжут носить боди-камеры во время проверок — Гетманцев
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В Украине введут новый метод борьбы с коррупцией. Для этого налоговые проверки будут оснащены боди-камерами. Об этом заявил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

По его словам, все налоговики при осуществлении налоговых проверок будут оснащены боди-камерами.

«Это исключит возможность злоупотребления со стороны налоговиков, как и попытки «решить» со стороны недобросовестных плательщиков. А также запись снимет любые споры по качеству проведения проверок», - подчеркнул он.

Гетманцев также объяснил, что в дополнение к камерам налоговики будут оснащены планшетами и переносными принтерами.

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налоговая ГНС Даниил Гетманцев

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