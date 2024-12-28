Податківців зобов'яжуть носити боді-камери під час перевірок, —Гетманцев

Окрім камер, податківцям роздадуть планшети та переносні принтери.

В Україні запровадять новий метод боротьби з корупцією. Для цього податкові перевірки будуть оснащені боді-камерами. Про це заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.

За його словами, всі податківці під час здійснення податкових перевірок будуть оснащені боді-камерами.

«Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби «порєшать» з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок. Вважаю це ефективним антикорупційним заходом», - наголосив він.

Гетманцев також пояснив, що на додаток до камер податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами.

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