Українцям нагадали, як відновити посвідчення водія після позбавлення права керування

Щоб повернути водійський документ, потрібно зробити три кроки.

Головний сервісний центр МВС повідомив, як відновити право керування автомобілем.

Українцям нагадали, що вживати алкоголь за кермом небезпечно! Таких водіїв чекає позбавлення права керування транспортним засобом за ст. 130 або/та ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Щоб повернути водійський документ потрібно:

- пройти позачерговий медичний огляд;

- скласти теоретичний і практичний іспити в Сервісному Центрі МВС

«Якщо ж у людини було дворічне посвідчення водія, то для відновлення права керування необхідно повторно пройти навчання в автошколі з теоретичної та практичної частини», - додали ц відомстві.

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