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У Мін’юсті нагадали порядок надання відомостей про перебування у процедурі банкрутства

07:54, 30 грудня 2024
Українцям нагадали вимоги до запитів про надання відомостей про перебування у процедурі банкрутства у формі інформаційного листа.
У Мін’юсті нагадали порядок надання відомостей про перебування у процедурі банкрутства
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Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало порядок надання відомостей про перебування у процедурі банкрутства (неплатоспроможності).

До відновлення роботи онлайн сервісу з надання відомостей з Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), відомості про перебування у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) надаватимуться у формі інформаційних листів міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України за місцезнаходженням суб’єкта, щодо якого запитується інформація, за відповідним запитом (письмовим або електронним).

Вимоги до запитів про надання відомостей про перебування у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) у формі інформаційного листа:

у запиті вказуються такі параметри:

інформація про запитувача:

- найменування і код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (для фізичних осіб);

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців);

- повна адреса місцезнаходження (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) / місця проживання (перебування) (для фізичних осіб);

інформація про суб’єкта, щодо якого запитується інформація:

- найменування і код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта у формі книжечки / номер паспорта у формі картки (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб);

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців);

- повна адреса місцезнаходження;

у запиті вказуються підстави для отримання відомостей та обґрунтування необхідності в оперативному отриманні таких відомостей;

Запит повинен містити особистий підпис запитувача (власноруч у разі направлення письмового запиту або із застосуванням кваліфікованого електронного підпису при поданні електронного запиту/направлення запиту засобами електронної пошти).

Інформаційний лист міжрегіонального управління Міністерства юстиції України надається за підписом керівника або заступника керівника міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

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мінюст

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