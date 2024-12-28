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Кабмін спростив видачу посвідок на проживання іноземцям-військовим і волонтерам

21:01, 28 грудня 2024
Уряд затвердив механізм видачі посвідок на проживання для іноземців, які допомагають Силам оборони.
Кабмін спростив видачу посвідок на проживання іноземцям-військовим і волонтерам
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Кабінет міністрів затвердив механізм оформлення посвідок на проживання для іноземців та осіб без громадянства, які допомагають Силам оборони. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Так, Міноборони розробило постанову Кабміну «Про затвердження Порядку отримання інформації, необхідної для оформлення подання для видачі посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства», яку прийняв Уряд на своєму засіданні.

«Посилюємо кадровий потенціал Сил оборони, захищаємо іноземців і осіб без громадянства, які підтримують наше військо у боротьбі з російськими загарбниками. Міноборони уточнило підставу для видачі їм посвідки на тимчасове проживання в Україні. Завдяки рішенню Уряду більш захищеними стануть ті іноземці-волонтери, які долучаються до надання стрілецької, тактичної, радіотехнічної, вибухотехнічної, медичної та інших допомог. Також ця Постанова посилює захист іноземців, які перебувають безпосередньо в районах ведення бойових дій, та спільно з нашими підрозділами виконують бойові або службові завдання протягом не менше шести місяців», – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Постанова, зокрема, визначає:

  • механізм отримання інформації про іноземців або осіб без громадянства, які надають/надавали допомогу військовим підрозділам в районах ведення бойових дій;
  • вимоги до звернення іноземця або особи без громадянства (чи їх представника);
  • порядок та строки розгляду Міноборони та МВС зазначеного звернення; 
  • оформлення командиром військового підрозділу інформаційної довідки, що підтверджує факт надання іноземцем або особою без громадянства допомоги військовим підрозділам, безпосереднє перебування в районах ведення бойових дій, спільну з такими підрозділами участь у виконанні бойових або службових завдань;
  • механізм направлення до ДМС документів, які є підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання, та повідомлення про це іноземця або особи без громадянства.

Нову підставу для видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які у період дії воєнного стану в Україні надають чи надавали допомогу Силам оборони у відбитті російської агресії, передбачено Законом від 20.08.2024 № 3897-ІХ.

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військові Кабінет Міністрів України військовослужбовці

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