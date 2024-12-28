Кабмин упростил выдачу вида на жительство иностранцам-военным и волонтерам

Правительство утвердило механизм выдачи вида на жительство для иностранцев, помогающих Силам обороны.

Кабинет министров утвердил механизм оформления вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые помогают Силам обороны. Об этом сообщает Министерство обороны.

Так, Минобороны разработало постановление Кабмина «Об утверждении Порядка получения информации, необходимой для оформления представления для выдачи вида на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства», которое приняло Правительство на своем заседании.

«Усиливаем кадровый потенциал Сил обороны, защищаем иностранцев и лиц без гражданства, поддерживающих наше войско в борьбе с российскими захватчиками. Минобороны уточнило основание для выдачи им вида на временное проживание в Украине. Благодаря решению Правительства более защищенными станут те иностранцы-волонтеры, которые приобщаются к оказанию стрелковой, тактической, радиотехнической, взрывотехнической, медицинской и других пособий. Также это Постановление усиливает защиту иностранцев, которые находятся непосредственно в районах ведения боевых действий, и совместно с нашими подразделениями выполняют боевые или служебные задачи в течение не менее шести месяцев», – отметил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Постановление, в частности, определяет:

механизм получения информации об иностранцах или лицах без гражданства, оказывающих/оказывающих помощь военным подразделениям в районах ведения боевых действий;

требования к обращению иностранца или лица без гражданства (или их представителя);

порядок и сроки рассмотрения Минобороны и МВД указанного обращения;

оформление командиром военного подразделения информационной справки, подтверждающий факт предоставления иностранцем или лицом без гражданства помощи военным подразделениям, непосредственное пребывание в районах ведения боевых действий, совместное с такими подразделениями участие в выполнении боевых или служебных задач;

механизм направления в ДМС документов, которые являются основанием для выдачи вида на жительство, и уведомление об этом иностранца или лица без гражданства.

Новое основание для выдачи вида на временное проживание в Украине иностранцам и лицам без гражданства, которые в период действия военного положения в Украине оказывают или оказывали помощь Силам обороны в отражении российской агрессии, предусмотрено Законом от 20.08.2024 № 3897-ІХ.

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