В Черкассах будут судить злоумышленников, которые обманули людей почти на полмиллиона гривен

В общей сложности обвиняемые обманули 26 человек.

В Черкассах правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей города Черкассы по факту мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, мужчины разместили в сети «Интернет» на вебсайтах ложные объявления о продаже запчастей к автомобилям, заведомо не собираясь осуществлять их продажу.

В дальнейшем после достижения договоренности с потерпевшими о приобретении автомобильных запчастей злоумышленники через приложение Viber предоставляли расчетный счет АО КБ ПриватБанк для перечисления средств за необходимый товар. После поступления средств мужчины распоряжались ими по собственному усмотрению, а товар не поставляли.

В общей сложности обвиняемые обманули 26 человек на сумму почти 500 тыс грн.

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