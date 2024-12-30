У Черкасах судитимуть зловмисників, які ошукали людей на майже півмільйона гривень

Загалом обвинувачені ошукали 26 осіб.

У Черкасах правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно двох жителів міста Черкаси за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, чоловіки розмістили в мережі «Інтернет» на вебсайтах неправдиві оголошення про продаж запчастин до автомобілів, завідомо не маючи наміру здійснювати їх продаж.

У подальшому після досягнення домовленості із потерпілими про придбання автомобільних запчастин зловмисники через додаток «Viber» надавали розрахунковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» для перерахування коштів за необхідний товар. Після надходження коштів чоловіки розпоряджалися ними на власний розсуд, а товар не поставляли.

Загалом обвинувачені ошукали 26 осіб на суму майже 500 тис грн.

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