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Відпустка для лікування після поранення — що треба знати

07:36, 30 грудня 2024
Відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
Відпустка для лікування після поранення — що треба знати
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Харківський ОТЦК та СП нагадав, що військовослужбовцю на підставі висновку військово-лікарської комісії надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення.

Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва). Відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

На підставі постанови ВЛК може надаватись відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після травм (поранень, контузій):

  • відпустка для лікування у зв’язку з хворобою надається військовослужбовцям на 30 календарних днів
  • відпустка для лікування після поранення, травми, контузії або після оперативного лікування – на 30, 45 або 60 календарних днів.
  • За наявності медичних показань відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) продовжується ВЛК на 30 календарних днів, а в окремих випадках – на 45 або на 60 календарних днів.

Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення не може перевищувати 12 місяців поспіль.

Якщо ВЛК прийняло рішення щодо надання тобі відпустки лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після травм (поранень, контузій) твої дії наступні:

  1. Перебуваючи в закладі охорони здоров’я, напиши рапорт на відпустку за станом здоров’я вказуючи місце її проходження та назву ТЦК та СП за місцем проведення відпустки, до якого військова частина має надсилати відпускний квиток, та передай лікуючому лікарю.
  2. Отримай від лікуючого лікаря оригінали документів (довідка ВЛК, рапорт на відпустку та виписку з медкарти стаціонарного хворого) , які заклад охорони здоров’я відправив засобами електронного документообігу до твоєї військової частини з відміткою “відправлено в СЕДО”, номером вихідного листа в СЕДО, датою його відправки, і штампом для повірення документа
  3. Прибудь до ТЦК та СП, який вказав у рапорті, і стань на облік.
  4. Очікуй поки військова частина оформить наказ на відпустку та відпускний квиток, який направить через систему електронного документообігу до ТЦК та СП, який ти вказав у рапорті.
  5. Отримай в ТЦК та СП відпускний квиток

Враховуй, що тривалість відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення повинна бути саме такою, яка вказана в довідці ВЛК (П. 2.1 гл.2 Розділу І Наказу МОУ №402). Командир, з урахуванням місця розташування військової частини та місця проходження відпустки, може надати до 2 додаткових діб на дорогу.

Якщо командир надав меншу кількість днів на відпустку, ніж вказано у довідці ВЛК і ти не згодний(-а) з цим рішенням, апелюй до вищого командування. Якщо й це не дає результату, зателефонуй на гарячу лінію Командування медичних Сил ЗСУ (044 522 83 58) або Міністерства оборони України (15-12).

За кілька днів до завершення відпустки прибудь до ТЦК та СП і візьми повторне направлення на ВЛК за місцем проведення відпустки з метою визначення придатності до військової служби або для вирішення питання про потребу у наданні повторної відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) (Пункт 6.15 розділу 6 Наказу Міноборони від 14.08.2008 №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську комісію»).

Якщо відпустка для лікування завершилась, а ти не отримав від командира ТЦК та СП направлення на ВЛК для визначення придатності до в\с або для визначення потреби у наданні повторної відпустки для лікування, направлення на ВЛК надає командир твоєї військової частини, яке можна отримати через систему електронного документообігу в ТЦК та СП.

Огляд військово-лікарською комісією для вирішення питання про потребу у тривалому лікуванні проводиться не пізніше ніж через чотири місяці від початку лікування. Якщо відповідно до медичних документів закладу охорони здоров’я іноземної держави, до якого військовослужбовця направлено в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, хвороба або поранення (контузія, травма або каліцтво) військовослужбовця перешкоджає йому прибути до військово-лікарської комісії для проведення огляду з метою визначення потреби у тривалому лікуванні, такий огляд проводиться дистанційно в порядку, встановленому Міністерством оборони України.

Висновок військово-лікарської комісії про потребу у тривалому лікуванні є підставою для продовження часу перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення на строк, визначений у такому висновку.

Не пізніше закінчення встановленого строку безперервного перебування на лікуванні в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовець підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про його придатність до військової служби.

Після закінчення встановленого строку безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовець підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до військової служби.

Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) не надається.

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ЗСУ ТЦК

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