Чи може роботодавець звернутись до ПФ за проведенням перевірки лікарняного — роз’яснення

Звернення для ініціювання перевірки лікарняного подають у письмовому вигляді.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області пояснило, чи може роботодавець звернутись до ПФ за проведенням перевірки щодо обґрунтованості видачі лікарняного.

У разі виникнення сумніву щодо правомірності видачі чи продовження листка непрацездатності страхувальник (роботодавець) може звернутись до органів Пенсійного фонду України. Це передбачено вимогами п. 4 ст. 5 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Звернення для ініціювання перевірки подають у письмовому вигляді.

Перевірки обґрунтованості видачі або продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для її формування, здійснюють уповноважені посадові особи територіального органу ПФУ та/або уповноважені лікарі, перелік яких затверджується правлінням Пенсійного фонду України.

Порядок проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2023 року № 185.

Крім звернення роботодавця, підставами для прийняття територіальним органом Пенсійного фонду України рішення щодо проведення перевірки листків непрацездатності також є:

– виявлення невідповідностей шляхом проведення ризик-орієнтованого моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Пенсійного фонду України;

– повідомлення від Національної служби здоров’я України про виявлення невідповідностей та/або застережень до даних, що містяться в медичному висновку за результатами здійснення заходів з верифікації даних в електронній системі охорони здоров’я;

– звернення застрахованої особи щодо обґрунтованості виданого їй листка непрацездатності;

– запити правоохоронних органів та рішення суду.

Результати перевірки листка непрацездатності зазначаються уповноваженою посадовою особою територіального органу Пенсійного фонду України у довідці про перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності. Така довідка надсилається суб’єкту звернення та безпосередньо керівнику (уповноваженій особі) суб’єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення та/або за допомогою електронного зв’язку (зокрема через електронний кабінет чи іншу інформаційну систему, користувачами якої є відповідний територіальний орган Пенсійного фонду України та суб’єкт господарювання) протягом трьох робочих днів з дати формування довідки.

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