Україна передасть партнерам розвіддані про катастрофу азербайджанського літака, — Зеленський

Президент доручив розвідці поділитися даними про катастрофу AZAL.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив передати партнерам інформацію розвідки щодо катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній».

Також Глава держави закликав тиснути на Росію для припинення брехні про цю катастрофу.

«Не сумніваюсь, що можна встановити повну правду про катастрофу літака «Азербайджанських авіаліній» і що Росії не вдасться нічого приховати. Зараз уже залучені партнери, яким може довіряти передусім Азербайджан.

Україна надасть усю допомогу, яка необхідна. І ми закликаємо підтримувати Азербайджан у цій ситуації. І кожну країну – тиснути на Росію, щоб припинилася брехня про цю катастрофу – така ж брехня, як була і про MH-17, про збитий над Донеччиною боїнг.

В розмові з президентом Алієвим ми відзначили героїзм екіпажу, який витягнув літак на територію Казахстану і який врятував 29 людей. Але, на жаль, багато загиблих, і за все це повинна бути відповідальність – відповідальність саме тих, хто ударив по літаку і хто все це в Росії допустив: що літак став мішенню.

Заслухав сьогодні доповідь розвідки щодо того, що сталось і наявних у нас даних. Я доручив передати всі факти партнерам», — зазначив Глава держави.

Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного.

Також оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані.

Крім того, у Білому домі заявили про ознаки того, що азербайджанський літак уразила російська ППО.

Додамо, що Володимир Зеленський обговорив з президентом Азербайджану авіакатастрофу під Актау.

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