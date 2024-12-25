У Казахстані розбився пасажирський літак — з'явилося відео

На борту літака було 105 пасажирів та 5 членів екіпажу – усі громадяни Росії та Азербайджану.

У середу, 25 грудня, в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного, передає informburo.kz.

«Поблизу Актау розбився рейсовий літак сполученням «Баку – Грозний». Це літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Обставини події уточнюються. Буде здійснено спеціальне розслідування», - заявили у прес-службі місцевого Комітету цивільної авіації.

За даними ЗМІ, літак із Баку через туман у Грозному був перенаправлений до Махачкали, а потім до Актау. На борту літака було 105 пасажирів та 5 членів екіпажу – усі громадяни Росії та Азербайджану.

«В Актау на місце аварії літака прибули 52 особи особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану. Після прибуття виявлено горіння повітряного судна. Рятувальні підрозділи розпочали гасіння пожежі. Наразі уточнюється інформація про постраждалих, попередньо повідомляється, що є ті, хто вижив», – повідомили в МНС.

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