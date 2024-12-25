Частина Івано-Франківської області залишилась без світла через російську атаку — ОВА

Ворог завдав удару по Прикарпаттю.

Фото: unn.ua

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що частина області залишилася без світла через російську атаку на енергетичну інфраструктуру.

«Під час ранкової тривоги ворог завдав удару і по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області - без електропостачання», - сказала посадовиця.

Водночас, за даними голови ОВА, обійшлося без постраждалих.

«Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби», - додала Онищук.

Раніше ми писали, що Росія завдала удару по теплоелектростанціям, серйозно пошкоджено обладнання.

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