Росія завдала удару по теплоелектростанціям, серйозно пошкоджено обладнання — ДТЕК

Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Фото: 24tv.ua

Енергетична компанія ДТЕК повідомила, що 25 грудня Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. У результаті удару було серйозно пошкоджено обладнання ДТЕК. Про це поінформували у пресслужбі компанії.

«Атаковано теплоелектростанції ДТЕК.

Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання», - заявили у компанії.

У компанії зазначили, що у цьому році це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

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