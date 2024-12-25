В Україні запровадили графіки відключення світла через масовану атаку Росії

В Міненерго повідомили, що ворог знову масовано атакує енергетику.

Фото: freepik.com

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У середу, 25 грудня, в Україні через масований обстріл ворога ввели графіки відключення світла. Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, у зв'язку з масштабною ракетною атакою в Україні застосовані заходи обмеження споживання.

«Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго», - заявили в Укренерго.

«Ворог знову масовано атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці в Facebook.

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