В Украине ввели графики отключения света из-за массированной атаки России

В Минэнерго сообщили, что враг снова массированно атакует энергетику.

Фото: freepik.com

В среду, 25 декабря, в Украине из-за массированного обстрела врага ввели графики отключения света. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что в связи с масштабной ракетной атакой в ​​Украине применены меры ограничения потребления.

«Графики применения отключений в вашем регионе - узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго», - заявили в Укрэнерго.

«Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи принимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы», - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook.

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