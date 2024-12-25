На предприятиях появятся инспекторы, которые будут следить за соблюдением военного учета

В Генштабе считают, что профессиональные инспекторы по военному учету улучшат мобилизацию на предприятиях.

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Главный специалист отдела Центрального управления военного образования и науки ГШ ВС Украины полковник Алексей Дудка сообщил, что Национальное агентство квалификаций зарегистрировало профессиональный стандарт «Инспектор по военному учету». Этим документом будут руководить все предприятия Украины, где планируют взять на работу специалиста на такую ​​должность, пишет АрмияInform.

Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством, в Украине на каждом предприятии должен вестись воинский учет. Сейчас в Украине более миллиона предприятий, и пока нет специалистов, которые точно знают, что делать на этой должности. Введенный стандарт, как документ, будет маяком, на который можно ориентироваться: что должен делать человек на такой должности во всех предприятиях Украины, где ведется воинский учет.

По словам Дудки, профессиональный стандарт «Инспектор по воинскому учету», который был зарегистрирован 19 декабря, является документом национального масштаба:

«Теперь любая компания, которая планирует взять к себе на работу специалиста - инспектора по воинскому учету - ознакомившись с этим стандартом, будет знать, какого человека нужно нанять, чтобы у них с военным учетом было все в порядке, чтобы у них не было штрафов. Потому что государство достаточно серьезно взялось за этот вопрос», - сказал Дудка.

Он отметил, что до широкомасштабного вторжения на воинский учет не обращали такого внимания, как сейчас.

«Сейчас, когда на повестке дня вопрос мобилизации, вопрос наличия личного состава, государство серьезно начало задумываться над этим, а настоящих специалистов по этому вопросу нет. Упомянутый стандарт упорядочивает эти вопросы, как для работодателей, которые нанимают этих специалистов, так и для обычных граждан, военнообязанных, которые работают на всех предприятиях нашей страны», - ответил Дудка.

Полковник рассказал, что теперь специалист, который будет занимать эту должность, сможет рассказать, как надо выполнять законы Украины в части выполнения своего воинского долга. А также, как не попасть на штрафы от ТЦК и СП. Этот стандарт является путеводителем для всех людей, которые по состоянию на сейчас знают слишком мало для того, чтобы окончательно снять мобилизационные вопросы в нашем государстве:

«Первое, что должны сделать предприятия, которые ознакомятся с этим стандартом - направить своего специалиста на обучение. Сейчас около двух десятков учебных заведений проводят курсы повышения квалификации, где в той или иной степени обучают этой науке. И после прохождения таких курсов специалист от предприятия будет соответствовать этому стандарту», - подчеркнул Дудка.

Он считает, что после этого качество мобилизационной работы, начиная с маленького предприятия и заканчивая масштабами государства, значительно повысится.

Ранее сообщалось, что в Минюсте разъяснили порядок обращения взыскания на денежные средства и имущество в случае неуплаты штрафа ТЦК.

Также мы публиковали ответ Минфина о том, что отдельно учет поступлений от уплаты штрафов по постановлениям ТЦК не ведется.

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