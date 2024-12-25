Сливала фото и видео с последствиями обстрелов — жительницу Николаева приговорили к 15 годам за госизмену

В Николаеве судили 52-летнюю женщину за государственную измену. Ей назначили 15 лет заключения, сообщает Офис Генпрокурора.
Доказано, что в июле 2023 года поддерживавшая пророссийские взгляды женщина передала через закрытый чат-бот в Telegram фотографии последствий ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Николаева.
Предоставленные материалы использовал пророссийский блогер под псевдонимом «Лохматый» в сюжетах пропагандистского медиа «РИА Новости».
В момент приговора злоумышленница находилась под стражей.
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