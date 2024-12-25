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Как перейти на уплату налогов через единый счет - разъяснение

10:45, 25 декабря 2024
Не допускается принятие на единый счёт электронных денег.
Как перейти на уплату налогов через единый счет - разъяснение
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Налоговая служба в Харьковской области сообщает, как перейти на уплату налогов через единый счет.

Отмечается, что согласно п. 35-1.1 ст. 35-1 Налогового кодекса Украины единый счет – это счет, открытый в Государственной казначейской службе Украины на имя ГНС, который может использоваться налогоплательщиками для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогам и сборам, единому взносу и другим платежам , контроль за взиманием которых возложен на налоговый орган.

Единый счет не может использоваться налогоплательщиком для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогу на добавленную стоимость, акцизного налога по реализации горючего и спирта этилового, а также для уплаты части чистой прибыли (дохода) в бюджет государственными и коммунальными унитарными предприятиями и их объединениями.

Не допускается принятие на единый счёт электронных денег.

Переход на единый счет значительно упрощает уплату налогов, сборов, других платежей, контролируемых ГНС, и единого взноса. Сокращает плательщикам финансовые расходы и время формирования платежных документов. Рассчитываться с бюджетом и фондами можно одним платежным документом на общую сумму.

Обязанность по уплате налоговых платежей и единого взноса считается исполненной с момента внесения средств на единый счет.

Для того чтобы перейти на единый счет, необходимо осуществить следующие три шага:

1. Через Электронный кабинет представить «Сообщение об использовании/отказе от использования единого счета» по форме J/F1307001.

2. Получить квитанцию ​​о включении в Реестр плательщиков, использующих единый счет.

3. Предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей (одного или нескольких).

Дата зачисления средств на единый счет будет являться датой расчетов плательщика с бюджетом и фондами.

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налоговая

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