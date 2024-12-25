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Як перейти на сплату податків через єдиний рахунок — роз’яснення

10:45, 25 грудня 2024
Не допускається прийняття на єдиний рахунок електронних грошей.
Як перейти на сплату податків через єдиний рахунок — роз’яснення
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Податкова служба у Харківській області повідомляє, як перейти на сплату податків через єдиний рахунок.

Зазначається, що відповідно до п. 35-1 .1 ст. 35-1 Податкового кодексу України єдиний рахунок - це рахунок, відкритий у Державній казначейській службі України на ім’я ДПС, який може використовуватись платниками податків для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на податковий орган.

Єдиний рахунок не може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

Не допускається прийняття на єдиний рахунок електронних грошей.

Перехід на єдиний рахунок значно спрощує сплату податків, зборів, інших платежів, що контролюються ДПС, та єдиного внеску. Скорочує платникам фінансові витрати і час формування платіжних документів. Розраховуватись з бюджетом та фондами можливо одним платіжним документом на загальну суму.

Обов’язок зі сплати податкових платежів та єдиного внеску вважається виконаним з моменту внесення коштів на єдиний рахунок. 

Для того, щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити наступні три кроки:

1. Через Електронний кабінет подати «Повідомлення про використання/відмову від використання єдиного рахунку» за формою J/F1307001.

2. Отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

3. Надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів (одного або декількох).

Дата зарахування коштів на єдиний рахунок буде датою розрахунків платника з бюджетом та фондами.

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податкова

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