Практика судів
  1. Суспільство

Привітання з Різдвом — найкращі побажання, вірші та листівки

00:00, 25 грудня 2024
Найкращі привітання з Різдвом Хрестовим у віршах, прозі та в картинках дивіться у нашій добірці.
Привітання з Різдвом — найкращі побажання, вірші та листівки
Фото: rda-m-p.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні 25 грудня відзначають Різдво Христове. Це одне з найвеличніших свят церковного року, що належить до дванадесятих. Друге за значенням після Великодня свято.

Традиційно у це свято бажають здоров'я, сімейного благополуччя, взаєморозуміння, миру та достатку. Ми підготували теплі привітання з Різдвом у прозі, віршах та листівках.

Привітання з Різдвом у прозі

У світле свято Різдва бажаємо вам добра і щастя, добробуту і затишку вашій оселі, душевної теплоти, взаєморозуміння і підтримки в родині. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим.

***

З Різдвом Христовим! Нехай у вашому домі завжди панують спокій і тепло сердець. Нехай буде багато радості, добра і посмішок у це казкове свято! Здоров'я, благополуччя, нових вражень і щирих емоцій!

***

Зі світлим святом Різдва! Миру і благополуччя, затишку в оселі та умиротворення в серцях, а також мирного неба над головою і Божої благодаті!

***

Зі світлим святом Різдва вітаю! Тепла і затишку - вашій оселі, турботи і миру - вашій родині, здоров'я і сил - вашому тілу. Бережіть себе і своїх близьких. Щастя вам!

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай дороговказ допоможе знайти вірну дорогу в будь-якій ситуації, а в житті завжди буде місце диву. Бажаю, щоб різдвяна казка принесла в дім любов, тепло і щастя.

***

З Різдвом Христовим! Світлої зірочки вам, яка поведе чистим, добрим життєвим шляхом! Мирного неба над головою, доброти і надійного ангела хранителя у вашому житті!

Привітання з Різдвом у віршах

З Різдвом Христовим!

З Різдвом прекрасним!

Хай буде розум спокійним, ясним.

Хай світло й тепло на серці буде.

Хай це тепло відчують люди.

Іще бажаю добра і миру,

Завжди носити у серці віру!

***

Хай в році новім,

При святому Різдві,

Всі мрії сповняться -

Давні й нові!

Як тим пастухам,

Хай вам ангел щоднини

Приносить до дому

Приємні новини!

Христос народився!

***

Святковий настрій хай панує,

З Різдвом Христовим, добрі люди!

Добра в сім’ї, здоров’я, миру,

З Різдвом Христовим, в гарну днину.

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку, 

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе! 

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво! 

***

Доля хай дарує милість

І прихильність, і дива.

Миру я бажаю в серці

В день священного Різдва.

Хай достаток буде в домі,

Розуміння і любов.

Прислухається хай янгол

До питань і молитов.

***

Хай Різдво Христове лине

Через гори й полонини.

Ранок хай стає світлішим,

Хай небажане полишить.

Хай веселим настрій буде

Хай щастить завжди і всюди.

Хай теплом душа нап’ється.

Легко хай усе вдається!

Привітання з Різдвом у листівках

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

яке сьогодні свято Різдво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто хоче стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: відомі кандидати

Судді Верховного Суду і ВАКС, науковці, адвокати, прокурори, помічники суддів, народний депутат та член-кореспондент Національної академії правових наук.

Конкурсна комісія оголосила конкурс на директора Бюро економічної безпеки

Документи можна подати до 24 січня 2025 року.

Байден наклав вето на закон про збільшення кількості вакансій у судах, бо він розширює можливості призначення суддів Трампом

Джо Байден не захотів давати Дональду Трампу шанс призначити більше суддів.

Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну щодо надання пільгових кредитів на житло для членів ВРП, ВККС, працівників їх секретаріатів, ДСА та Школи суддів

Вища рада правосуддя вирішила звернутися до уряду, аби той включив до переліку пільгових категорій для доступної іпотеки членів Вищої ради правосуддя, ВККС та працівників їх секретаріатів, членів їх родин, працівників Державної судової адміністрації та її теруправлінь, працівників Школи суддів, а також суддів та працівників апаратів.

Обмеження на виїзд для громадян віком від 18 до 60 років, які підлягають призову, зумовлені правовим режимом воєнного стану та конституційним обов`язком – суддя Верховного Суду Олеся Радишевська висловила окрему думку

Суддя КАС ВС Олеся Радишевська висловила окрему думку, в якій вказала, що право громадян України, які здобувають освіту за кордоном, на перетин державного кордону України є обмеженим.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду