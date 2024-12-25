90% суддів Київського апеляційного суду можуть звільнитися у відставку

В день в суді може бути призначено понад 600 судових засідань.

У Київському апеляційному суді 24 грудня 2024 року повідомили, що понад 90% суддів апеляційного суду вже мають відповідний стаж, який дозволяє звільнитися у відставку.

Фактично судді столичного апеляційного суду, за наявності відповідного бажання, можуть звільнитися у відставку у будь-який момент.

Як розповів під час зустрічі з експертами Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ) голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов, хоча відповідно до штатного розпису у складі столичного апеляційного суду мають здійснювати правосуддя 145 суддів, в реальності в суді є лише 73 судді.

При цьому в апараті Київського апеляційного суду мають працювати 509 працівників апарату суду, однак наразі працюють лише 378 працівників апарату суду.

В день в апеляційному суді може бути призначено понад 600 судових засідань.

Зазначимо, що у 2023-2024 роках Київський апеляційний суд «втратив» 26 суддів. 25 суддів протягом двох років звільнилися у відставку, а ще один суддя був звільнений за вчинення дисциплінарного проступку. Крім того, ще троє суддів столичної апеляції наразі відсторонені від здійснення правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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