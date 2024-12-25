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90% судей Киевского апелляционного суда могут уволиться в отставку

08:00, 25 декабря 2024
В день в суде может быть назначено более 600 судебных заседаний.
90% судей Киевского апелляционного суда могут уволиться в отставку
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В Киевском апелляционном суде 24 декабря 2024 года сообщили, что более 90% судей апелляционного суда уже имеют соответствующий стаж, который позволяет уволиться в отставку.

Фактически судьи столичного апелляционного суда, при наличии соответствующего желания, могут уволиться в отставку в любой момент.

Как рассказал во время встречи с экспертами Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия (CEPEJ) председатель Киевского апелляционного суда Ярослав Головачев, хотя в соответствии со штатным расписанием в составе столичного апелляционного суда должны осуществлять правосудие 145 судей, в реальности в суде есть только 73 судьи.

При этом в аппарате Киевского апелляционного суда должны работать 509 работников аппарата суда, однако в настоящее время работают только 378 работников аппарата суда.

В день в апелляционном суде может быть назначено более 600 судебных заседаний.

Отметим, что в 2023-2024 годах Киевский апелляционный суд «потерял» 26 судей. 25 судей в течение двух лет уволились в отставку, а еще один судья был уволен за совершение дисциплинарного проступка. Кроме того, еще трое судей столичной апелляции отстранены от осуществления правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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