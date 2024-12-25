Кандидатов на директора БЭБ попросят указать, есть ли у них недобропорядочные родственники

Конкурсная комиссия попросит претендентов на директора Бюро экономической безопасности оценить добропорядочность членов семьи.

В Украине объявлен конкурс на нового директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отбирать его будут по новым правилам – с решающим голосом международных экспертов. Соответствующий закон о перезагрузке БЭБ Верховная Рада приняла 20 июня (законопроект 10439). Срок подачи документов – до 24 января 2025 года.

Среди прочего, кандидатов попросят заполнить мотивационное письмо, где нужно будет указать ответ на вопрос, есть ли у них недобропорядочные родственники.

«Есть ли в вашей или членов вашей семьи биографии, профессиональном опыте, имущественном положении, уровне и образе жизни обстоятельства, которые вызывают беспокойство относительно вашего соответствия критериям добродетели и профессиональной компетентности? Если да, дайте, пожалуйста, необходимые объяснения» – указан обязательный вопрос в анкете.

Сам конкурс будет включать проверку кандидатов на соответствие критерию добродетели и проведение собеседования, каждая из которых будет состоять из 2 частей: относительно соответствия критерия добродетели и критерия профессиональной компетентности.

В частности, показателями критерия добродетели являются отсутствие в отношении кандидата и его близких лиц сомнений в законности источников происхождения имущества, соответствии уровня жизни задекларированным доходам, соответствии образа жизни кандидата его статуса.

Кандидат не отвечает критерию добродетели в случае доказательства несоответствия или наличия у Комиссии обоснованного сомнения в его соответствии хотя бы одному показателю.

Напомним, что решение Комиссии будет считаться принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов, но при этом не менее двух должно быть от «международников».

В случае одинакового количества членов Комиссии, поддержавших и не поддержавших решение, голосование по соответствующему вопросу проводится повторно.

Если во время проведения повторных голосований по соответствующему вопросу решение не принято в течение 24 часов с момента первого голосования, считается принятым решение, за которое проголосовали не менее трех членов Комиссии, но при этом не менее двух из них должны быть от иностранных организаций.

Следовательно, решение об определении победителя можно будет принять и посредством трех голосов «международников». Для представителей украинской стороны такой опции не предусмотрено.

Что касается соответствия показателю отсутствия в отношении кандидата и его близких лиц сомнений в законности источников происхождения имущества, то он будет проверяться в частности, но не исключительно по этим критериям.

Если не возникает обоснованных сомнений в том, что:

стоимость объектов гражданских прав, приобретенных кандидатом и его близкими лицами, соответствует размеру их доходов, полученных из законных источников в период, предшествующий приобретению соответствующих объектов гражданских прав;

действия кандидата, направленные на приобретение прав на объекты гражданских прав, не противоречат требованиям законодательства, правилам профессиональной этики и являются добросовестными;

приобретенное кандидатом право на объект гражданских прав безвозмездно или от связанного с кандидатом лица было приобретено предыдущим владельцем из законных источников;

право на объект гражданских прав оформлено без признаков сокрытия личности кандидата как собственника или пользователя;

право на объект гражданских прав по возмездному договору приобретено кандидатом по цене, существенно не отличающейся от рыночной стоимости.

Кандидат будет отвечать показателю соответствия уровня жизни задекларированным доходам, в частности, но не исключительно, если не возникает обоснованных сомнений в том, что:

кандидат осуществлял расходы, размер которых соответствует его уровню жизни, задекларированным доходам и рыночной стоимости активов;

в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, указано все имущество кандидата, которое должно быть внесено в декларацию согласно Закону «О предотвращении коррупции», а его задекларированная стоимость соответствует стоимости приобретения или последней денежной оценке;

кандидат использовал имущество, рыночная стоимость пользования которым соответствует уровню его жизни и задекларированным доходам;

кандидат продал имущество по возмездному договору по цене, существенно не отличающейся от рыночной.

Кандидат отвечает показателю соответствия образа жизни кандидата его статусу, в частности, но не исключительно, если не возникает обоснованных сомнений в том, что:

кандидат не допускал показательного демонстрирования своего изобилия, предметов роскоши, что с точки зрения обычного здравомыслящего человека чрезмерно или может расцениваться, как несоответствие уровню жизни кандидата;

кандидат не допускал показательной и/или неподходящей ситуации использования своего статуса;

кандидат не допускал публичного безрассудного, неэтичного поведения, которое с точки зрения обычного здравомыслящего человека может восприниматься как несоответствующее его статусу.

Для сбора и анализа информации о кандидатах Комиссия и ее члены непосредственно и/или с помощью рабочей группы Комиссии (куда входят помощники, делегированные международными неправительственными организациями, проектами международной технической помощи, дипломатическими миссиями) имеют право, в частности:

производить поиск информации в доступных открытых источниках, в том числе в интернете;

осуществлять поиск информации в реестрах, базах данных, держателем (администратором) которых государственные органы;

использовать любую информацию и материалы, поступающие в Комиссию по соответствию или несоответствию определенного кандидата

обращаться к физическим или юридическим лицам с запросом о предоставлении объяснений, документов или информации, необходимых для проведения оценки;

обращаться за консультациями к лицам, обладающим высокими знаниями в определенной сфере;

посылать запросы в уполномоченные государственные органы для получения информации о кандидатах.

Физические и юридические лица имеют право представлять Комиссии любую информацию, которая может свидетельствовать о несоответствии кандидата критерию добродетели.

Напомним, Верховная Рада 20 июня приняла в целом как закон законопроект 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Решающий голос в процессе отбора директора БЭБ будут иметь международные эксперты. Реформа БЭБ напрямую привязана к выделению средств от ЕС по программе Ukraine Facility.

Украинскую сторону в комиссии будут представлять члены комиссии, определенные Кабинетом Министров:

заместитель главного ученого секретаря – начальник управления стратегического развития Национальной академии правовых наук Олег Гиляка ,

, профессор кафедры финансового и налогового права Государственного налогового университета Татьяна Мацелик

заведующий кафедрой уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Юрий Пономаренко.

От «международников» в комиссии будут:

Джеймс Вассерстром – основатель и исполнительный директор Фонда добродетели и убежища, Торонто, Канада, основатель и исполнительный директор/старший консультант The Wasserstrorri Group, Салоники, Греция

Донатас Маласкевичюс – руководитель Бюро связей Литовской полиции при ЕВРОПОЛ, эксперт по предотвращению коррупции Проекта ЕС по укреплению устойчивости Интегрированного управления границами в Украине (EU4IBMResilience), реализованного Международным центром по миграционной политике развития (ICMPD)

Лаура Стефан – основатель и исполнительный директор Экспертного Форума (EFOR), международный эксперт по антикоррупционной реформе для Европейской Комиссии, Всемирного банка, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Председатель Региональной антикоррупционной инициативы в начале 2024 года. Лаура Стефан в начале 2024 года была членом комиссии по отбору нового председателя НАПК.

Автор: Наталя Мамченко

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