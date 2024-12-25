Кандидатов на директора БЭБ попросят указать, есть ли у них недобропорядочные родственники

В Украине объявлен конкурс на нового директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отбирать его будут по новым правилам – с решающим голосом международных экспертов. Соответствующий закон о перезагрузке БЭБ Верховная Рада приняла 20 июня (законопроект 10439). Срок подачи документов – до 24 января 2025 года.
Среди прочего, кандидатов попросят заполнить мотивационное письмо, где нужно будет указать ответ на вопрос, есть ли у них недобропорядочные родственники.
«Есть ли в вашей или членов вашей семьи биографии, профессиональном опыте, имущественном положении, уровне и образе жизни обстоятельства, которые вызывают беспокойство относительно вашего соответствия критериям добродетели и профессиональной компетентности? Если да, дайте, пожалуйста, необходимые объяснения» – указан обязательный вопрос в анкете.
Сам конкурс будет включать проверку кандидатов на соответствие критерию добродетели и проведение собеседования, каждая из которых будет состоять из 2 частей: относительно соответствия критерия добродетели и критерия профессиональной компетентности.
В частности, показателями критерия добродетели являются отсутствие в отношении кандидата и его близких лиц сомнений в законности источников происхождения имущества, соответствии уровня жизни задекларированным доходам, соответствии образа жизни кандидата его статуса.
Кандидат не отвечает критерию добродетели в случае доказательства несоответствия или наличия у Комиссии обоснованного сомнения в его соответствии хотя бы одному показателю.
Напомним, что решение Комиссии будет считаться принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов, но при этом не менее двух должно быть от «международников».
В случае одинакового количества членов Комиссии, поддержавших и не поддержавших решение, голосование по соответствующему вопросу проводится повторно.
Если во время проведения повторных голосований по соответствующему вопросу решение не принято в течение 24 часов с момента первого голосования, считается принятым решение, за которое проголосовали не менее трех членов Комиссии, но при этом не менее двух из них должны быть от иностранных организаций.
Следовательно, решение об определении победителя можно будет принять и посредством трех голосов «международников». Для представителей украинской стороны такой опции не предусмотрено.
Что касается соответствия показателю отсутствия в отношении кандидата и его близких лиц сомнений в законности источников происхождения имущества, то он будет проверяться в частности, но не исключительно по этим критериям.
Если не возникает обоснованных сомнений в том, что:
Кандидат будет отвечать показателю соответствия уровня жизни задекларированным доходам, в частности, но не исключительно, если не возникает обоснованных сомнений в том, что:
Кандидат отвечает показателю соответствия образа жизни кандидата его статусу, в частности, но не исключительно, если не возникает обоснованных сомнений в том, что:
Для сбора и анализа информации о кандидатах Комиссия и ее члены непосредственно и/или с помощью рабочей группы Комиссии (куда входят помощники, делегированные международными неправительственными организациями, проектами международной технической помощи, дипломатическими миссиями) имеют право, в частности:
Физические и юридические лица имеют право представлять Комиссии любую информацию, которая может свидетельствовать о несоответствии кандидата критерию добродетели.
Напомним, Верховная Рада 20 июня приняла в целом как закон законопроект 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Решающий голос в процессе отбора директора БЭБ будут иметь международные эксперты. Реформа БЭБ напрямую привязана к выделению средств от ЕС по программе Ukraine Facility.
Украинскую сторону в комиссии будут представлять члены комиссии, определенные Кабинетом Министров:
От «международников» в комиссии будут:
Джеймс Вассерстром – основатель и исполнительный директор Фонда добродетели и убежища, Торонто, Канада, основатель и исполнительный директор/старший консультант The Wasserstrorri Group, Салоники, Греция
Донатас Маласкевичюс – руководитель Бюро связей Литовской полиции при ЕВРОПОЛ, эксперт по предотвращению коррупции Проекта ЕС по укреплению устойчивости Интегрированного управления границами в Украине (EU4IBMResilience), реализованного Международным центром по миграционной политике развития (ICMPD)
Лаура Стефан – основатель и исполнительный директор Экспертного Форума (EFOR), международный эксперт по антикоррупционной реформе для Европейской Комиссии, Всемирного банка, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Председатель Региональной антикоррупционной инициативы в начале 2024 года. Лаура Стефан в начале 2024 года была членом комиссии по отбору нового председателя НАПК.
Автор: Наталя Мамченко
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