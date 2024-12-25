Кандидатів на директора БЕБ попросять вказати, чи є у них недоброчесні родичі

Конкурсна комісія попросить претендентів на директора Бюро економічної безпеки оцінити доброчесність членів родини.

В Україні оголошено конкурс на нового директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Відбирати його будуть за новими правилами – з вирішальним голосом міжнародних експертів. Відповідний закон про перезавантаження БЕБ Верховна Рада ухвалила 20 червня (законопроект 10439). Строк подання документів – до 24 січня 2025 року.

Серед іншого, кандидатів попросять заповнити мотиваційний лист, де потрібно буде вказати відповідь на питання, чи є у них недоброчесні родичі.

«Чи є в вашій або членів вашої сімʼї біографії, професійному досвіді, майновому стані, рівні та способі життя обставини, які викликати занепокоєння щодо вашої відповідності критеріям доброчесності та професійної компетентності? Якщо так, надайте, будь ласка, необхідні пояснення» – зазначено обов’язкове питання в анкеті.

Сам конкурс включатиме перевірку кандидатів на відповідність критерію доброчесності і також проведення співбесіди, кожна з яких буде складатися із 2 частин: щодо відповідності критерію доброчесності та критерію професійної компетентності.

Зокрема показниками критерію доброчесності є відсутність стосовно кандидата та його близьких осіб сумнівів щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу.

Кандидат не відповідає критерію доброчесності у разі доведення невідповідності або наявності в Комісії обґрунтованого сумніву у його відповідності хоча б одному показнику.

Нагадаємо, що рішення Комісії буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 4 членів, але при цьому не менше двох мають бути від «міжнародників».

У разі однакової кількості членів Комісії, які підтримали і не підтримали рішення, голосування з відповідного питання проводиться повторно.

Якщо під час проведення повторних голосувань з відповідного питання рішення не прийнято протягом 24 годин з моменту першого голосування, вважається прийнятим рішення, за яке проголосували не менше трьох членів Комісії, але при цьому не менше 2 з них мають бути від іноземних організацій.

Отже, рішення про визначення переможця можна буде ухвалити і за допомогою виключно трьох голосів «міжнародників». Для представників української сторони такої опції не передбачено.

Стосовно відповідності показнику відсутності стосовно кандидата та його близьких осіб сумнівів щодо законності джерел походження майна, то він буде перевірятися зокрема, але не виключно, за тими критеріями.

Якщо не виникає обґрунтованих сумнівів у тому, що:

вартість об’єктів цивільних прав, набутих кандидатом та його близькими особами відповідає розміру їхніх доходів, отриманих із законних джерел у період, що передує набуттю відповідних об’єктів цивільних прав;

дії кандидата спрямовані на набуття прав на об'єкти цивільних прав не суперечить вимогам законодавства, правилам професійної етики та є добросовісними;

набуте кандидатом право на об'єкт цивільних прав безоплатно, або від пов'язаної із кандидатом особи, було набуте попереднім власником із законних джерел;

право на об’єкт цивільних прав оформлено без ознак приховування особи кандидата як власника або користувача;

право на об’єкт цивільних прав за оплатним договором набуте кандидатом за ціною, що істотно не відрізняється від ринкової вартості.

Кандидат відповідатиме показнику відповідності рівня життя задекларованим доходам, зокрема, але не виключно, якщо не виникає обґрунтованих сумнівів у тому, що:

кандидат здійснював витрати, розмір яких відповідає його рівню життя, задекларованим доходам і ринковій вартості активів;

у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначено все майно кандидата, що має бути внесено до декларації згідно із Законом «Про запобігання корупції», а його задекларована вартість відповідає вартості набуття чи останній грошовій оцінці;

кандидат використовував майно, ринкова вартість користування яким відповідає рівню його життя і задекларованим доходам;

кандидат відчужив майно за оплатним договором за ціною, що істотно не відрізняється від ринкової.

Кандидат відповідає показнику відповідності способу життя кандидата його статусу, зокрема, але не виключно, якщо не виникає обґрунтованих сумнівів у тому, що:

кандидат не допускав показового демонстрування свого достатку, предметів розкоші, що з погляду звичайної розсудливої людини є надмірним чи може розцінюватись, як невідповідність рівню життя кандидата;

кандидат не допускав показового та/або невідповідного ситуації використання свого статусу;

Кандидат не допускав публічної нерозсудливої, неетичної поведінки, яка з погляду звичайної розсудливої людини може сприйматися як невідповідна його статусу.

Для збору та аналізу інформації про кандидатів Комісія та її члени безпосередньо та/або за допомогою робочої групи Комісії (куди входять помічники, делеговані міжнародними неурядовими організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги, дипломатичними місіями) мають право, зокрема:

здійснювати пошук інформації у доступних відкритих джерелах, у тому числі в інтернеті;

здійснювати пошук інформації в реєстрах, базах даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи;

використовувати будь-яку інформацію та матеріали, що надходять до Комісії щодо відповідності або невідповідності певного кандидата

звертатись до фізичних або юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведення оцінки;

звертатись за консультаціями до осіб, які мають високі знання у певній сфері;

надсилати запити до уповноважених державних органів для отримання інформації про Кандидатів.

Фізичні та юридичні особи мають право подавати до Комісії будь-яку інформацію, яка може свідчити про невідповідність кандидата критерію доброчесності.

Нагадаємо, Верховна Рада 20 червня ухвалила в цілому як закон законопроект 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Вирішальний голос у процесі відбору директора БЕБ матимуть міжнародні експерти. Реформа БЕБ безпосередньо прив’язана до виділення коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Українську сторону в комісії представлятимуть члени комісії, визначені Кабінетом Міністрів:

заступник головного ученого секретаря — начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук Олег Гиляка ,

, професор кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету Тетяна Мацелик

завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Пономаренко.

Від «міжнародників» в комісії будуть:

Джеймс Вассерстром – засновник та виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку, Торонто, Канада, засновник та виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group, Салоніки, Греція

Донатас Маласкевічюс – керівник Бюро зв’язків Литовської поліції при ЄВРОПОЛ, експерт із запобігання корупції Проекту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience), реалізованого Міжнародним центром з питань міграційної політики розвитку (ICMPD)

Лаура Стефан – засновник та виконавчий директор Експертного Форуму (EFOR), міжнародний експерт з питань антикорупційної реформи для Європейської Комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Голова Регіональної антикорупційної ініціативи. Лаура Стефан на початку 2024 року була членом комісії з відбору нового голови НАЗК.

Автор: Наталя Мамченко

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