Кандидатів на директора БЕБ попросять вказати, чи є у них недоброчесні родичі

В Україні оголошено конкурс на нового директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Відбирати його будуть за новими правилами – з вирішальним голосом міжнародних експертів. Відповідний закон про перезавантаження БЕБ Верховна Рада ухвалила 20 червня (законопроект 10439). Строк подання документів – до 24 січня 2025 року.
Серед іншого, кандидатів попросять заповнити мотиваційний лист, де потрібно буде вказати відповідь на питання, чи є у них недоброчесні родичі.
«Чи є в вашій або членів вашої сімʼї біографії, професійному досвіді, майновому стані, рівні та способі життя обставини, які викликати занепокоєння щодо вашої відповідності критеріям доброчесності та професійної компетентності? Якщо так, надайте, будь ласка, необхідні пояснення» – зазначено обов’язкове питання в анкеті.
Сам конкурс включатиме перевірку кандидатів на відповідність критерію доброчесності і також проведення співбесіди, кожна з яких буде складатися із 2 частин: щодо відповідності критерію доброчесності та критерію професійної компетентності.
Зокрема показниками критерію доброчесності є відсутність стосовно кандидата та його близьких осіб сумнівів щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу.
Кандидат не відповідає критерію доброчесності у разі доведення невідповідності або наявності в Комісії обґрунтованого сумніву у його відповідності хоча б одному показнику.
Нагадаємо, що рішення Комісії буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 4 членів, але при цьому не менше двох мають бути від «міжнародників».
У разі однакової кількості членів Комісії, які підтримали і не підтримали рішення, голосування з відповідного питання проводиться повторно.
Якщо під час проведення повторних голосувань з відповідного питання рішення не прийнято протягом 24 годин з моменту першого голосування, вважається прийнятим рішення, за яке проголосували не менше трьох членів Комісії, але при цьому не менше 2 з них мають бути від іноземних організацій.
Отже, рішення про визначення переможця можна буде ухвалити і за допомогою виключно трьох голосів «міжнародників». Для представників української сторони такої опції не передбачено.
Стосовно відповідності показнику відсутності стосовно кандидата та його близьких осіб сумнівів щодо законності джерел походження майна, то він буде перевірятися зокрема, але не виключно, за тими критеріями.
Якщо не виникає обґрунтованих сумнівів у тому, що:
Кандидат відповідатиме показнику відповідності рівня життя задекларованим доходам, зокрема, але не виключно, якщо не виникає обґрунтованих сумнівів у тому, що:
Кандидат відповідає показнику відповідності способу життя кандидата його статусу, зокрема, але не виключно, якщо не виникає обґрунтованих сумнівів у тому, що:
Для збору та аналізу інформації про кандидатів Комісія та її члени безпосередньо та/або за допомогою робочої групи Комісії (куди входять помічники, делеговані міжнародними неурядовими організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги, дипломатичними місіями) мають право, зокрема:
Фізичні та юридичні особи мають право подавати до Комісії будь-яку інформацію, яка може свідчити про невідповідність кандидата критерію доброчесності.
Нагадаємо, Верховна Рада 20 червня ухвалила в цілому як закон законопроект 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Вирішальний голос у процесі відбору директора БЕБ матимуть міжнародні експерти. Реформа БЕБ безпосередньо прив’язана до виділення коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility.
Українську сторону в комісії представлятимуть члени комісії, визначені Кабінетом Міністрів:
Від «міжнародників» в комісії будуть:
Джеймс Вассерстром – засновник та виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку, Торонто, Канада, засновник та виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group, Салоніки, Греція
Донатас Маласкевічюс – керівник Бюро зв’язків Литовської поліції при ЄВРОПОЛ, експерт із запобігання корупції Проекту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience), реалізованого Міжнародним центром з питань міграційної політики розвитку (ICMPD)
Лаура Стефан – засновник та виконавчий директор Експертного Форуму (EFOR), міжнародний експерт з питань антикорупційної реформи для Європейської Комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Голова Регіональної антикорупційної ініціативи. Лаура Стефан на початку 2024 року була членом комісії з відбору нового голови НАЗК.
Автор: Наталя Мамченко
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