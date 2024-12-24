Правительство продлило на месяц действующие бронирования от мобилизации из-за кибератаки на государственные реестры

Бронирования будут продлены на один месяц, но не дольше чем до 28 февраля.

Кабинет Министров Украины принял решение автоматически продлить действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не дольше 28 февраля 2025 года. Такое решение было принято из-за кибератаки на государственные реестры.

Это касается бронирований, действующих по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставленных в соответствии с Постановлением №76 от 27 января 2023 года.

"Брони предоставленные Министерством экономики или через портал "Дия", продолжаются автоматически на месяц, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года", - говорится в сообщении Министерства экономики Украины.

В Минэкономики разъяснили, что, например, если срок действия бронирования работника истекал 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось к 19 декабря, то есть к кибератаке – работодатели смогут его восстановить после возобновления работы реестров.

"Это решение позволяет военнообязанным с действующим бронированием сохранить его без лишних процедур. Мы обеспечиваем прозрачность и удобство в этих процессах, что важно в военное время", - подчеркнул замминистра экономики Виталий Киндратов.

Ранее Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Вместе с тем, глава Минюсту Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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