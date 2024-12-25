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Верховный Суд поддержал штраф за реализацию топлива без регистрации соответствующих заявок на пополнение объема топлива

09:50, 25 декабря 2024
Проверка подтвердила факт превышения реализуемого объема горючего над заявленными для пополнения остатками в Системе электронного администрирования реализации горючего.
Верховный Суд поддержал штраф за реализацию топлива без регистрации соответствующих заявок на пополнение объема топлива
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Государственная налоговая служба сообщает, что судом кассационной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятых налоговых уведомлений-решений, которыми истцу увеличена сумма денежного обязательства и применены штрафные (финансовые) санкции по платежу «топливо».

Проверкой обоснованно установлено превышение объемов реализуемого топливо над объемами, исчисленными в соответствии с пунктом 232.3 статьи 232 Налогового кодекса Украины, без регистрации соответствующих заявок на пополнение объема остатка топливо в Системе электронного администрирования реализации топливо. По состоянию на дату составления акта проверки плательщик не воспользовался правом в пределах 365 дней зарегистрировать корректировку заявок на пополнение объема остатка топливо.

Судами установлено, что никаких документов, которые бы подтверждали доводы истца относительно сути выявленных нарушений и опровергали выводы налогового органа, ни к проверке, ни в суд, ни эксперту на исследование стороной истца предоставлены не были. Так же как не были предоставлены документы во время нового рассмотрения дела во исполнение требований Верховного Суда, указанных в постановлении от 08.11.2021, которым это дело направлялось на новое рассмотрение.

На многочисленные запросы о предоставлении документов, врученные истцу во время проверки, последним предоставлена ​​только часть из них по первому запросу контролирующего органа, в то время как другие документы истцом не предоставлены, сообщено о возможности с ними ознакомиться, однако так и не обеспечен доступ должностных лиц ответчика ко всем документам, в том числе и к электронным данным.

Следовательно, Кассационным административным судом в составе Верховного Суда от 16.12.2024 по делу № 640/21601/19 кассационную жалобу Главного управления ГНС в Киеве, как обособленного подразделения ГНС удовлетворено.

Решение Окружного административного суда в Киеве от 08.06.2022 и постановление Шестого апелляционного административного суда от 26.04.2023 отменено. Принято новое решение, которым в удовлетворении исковых требований истца о признании противоправными и отмене налоговых уведомлений-решений отказано.

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