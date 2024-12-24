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Конкурсная комиссия объявила конкурс на директора Бюро экономической безопасности

18:35, 24 декабря 2024
Документы можно подать до 24 января 2025 года.
Конкурсная комиссия объявила конкурс на директора Бюро экономической безопасности
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Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявила об условиях и сроках подачи документов.

Так, срок для подачи документов кандидатов начал отсчет с 24 декабря. Подать их можно до 24 января 2025 года включительно.

Директором Бюро экономической безопасности Украины может стать гражданин Украины, который:

  • не моложе 35 лет;
  • имеет высшее юридическое и/или экономическое образование по степени не ниже специалиста (магистра);
  • имеет стаж работы по специальности не менее 10 лет;
  • имеет опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности не менее 5 лет;
  • свободно владеет государственным языком;
  • является добродетельным и компетентным;
  • способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

Напомним, Верховная Рада 20 июня приняла в целом как закон законопроект 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Решающий голос в процессе отбора директора БЭБ будут иметь международные эксперты. Реформа БЭБ напрямую привязана к выделению средств от ЕС по программе Ukraine Facility.

Украинскую сторону в комиссии будут представлять члены комиссии, определенные Кабинетом Министров:

  • заместитель главного ученого секретаря – начальник управления стратегического развития Национальной академии правовых наук Олег Гиляка,
  • профессор кафедры финансового и налогового права Государственного налогового университета Татьяна Мацелик
  • заведующий кафедрой уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Юрий Пономаренко.

От «международников» в комиссии будут:

Джеймс Вассерстром – основатель и исполнительный директор Фонда добродетели и убежища, Торонто, Канада, основатель и исполнительный директор/старший консультант The Wasserstrorri Group, Салоники, Греция

Донатас Маласкевичюс – руководитель Бюро связей Литовской полиции при ЕВРОПОЛ, эксперт по предотвращению коррупции Проекта ЕС по укреплению устойчивости Интегрированного управления границами в Украине (EU4IBMResilience), реализованного Международным центром по миграционной политике развития (ICMPD)

Лаура Стефан – основатель и исполнительный директор Экспертного Форума (EFOR), международный эксперт по антикоррупционной реформе для Европейской Комиссии, Всемирного банка, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Председатель Региональной антикоррупционной инициативы в начале 2024 года. Лаура Стефан была членом комиссии по отбору нового председателя НАПК.

После рассмотрения Комиссией документов, поданных кандидатам и принятия решения о допуске или недопуске, кандидатов ждет анонимное тестирование общих навыков с использованием компьютерной техники, анонимное тестирование на знание законодательства с использованием компьютерной техники, выполнение практических задач на владение профессиональными практическими умениями и навыками, выполнение практических задач на наличие организационных и лидерских качеств, оценка личностных компетенций кандидатов, проведение в отношении кандидатов специальной проверки, проверка Комиссией кандидатов на соответствие критерию добродетели, собеседование с Кандидатами (каждое собеседование состоят из двух частей: соответствия критерию добродетели и соответствия критерия профессиональной компетентности) и только потом будет утверждение кандидатур победителей.

Автор: Наталя Мамченко

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бюро экономической безопасности конкурс

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Документы можно подать до 24 января 2025 года.

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