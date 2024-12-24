Конкурсная комиссия объявила конкурс на директора Бюро экономической безопасности

Документы можно подать до 24 января 2025 года.

Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявила об условиях и сроках подачи документов.

Так, срок для подачи документов кандидатов начал отсчет с 24 декабря. Подать их можно до 24 января 2025 года включительно.

Директором Бюро экономической безопасности Украины может стать гражданин Украины, который:

не моложе 35 лет;

имеет высшее юридическое и/или экономическое образование по степени не ниже специалиста (магистра);

имеет стаж работы по специальности не менее 10 лет;

имеет опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности не менее 5 лет;

свободно владеет государственным языком;

является добродетельным и компетентным;

способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

Напомним, Верховная Рада 20 июня приняла в целом как закон законопроект 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Решающий голос в процессе отбора директора БЭБ будут иметь международные эксперты. Реформа БЭБ напрямую привязана к выделению средств от ЕС по программе Ukraine Facility.

Украинскую сторону в комиссии будут представлять члены комиссии, определенные Кабинетом Министров:

заместитель главного ученого секретаря – начальник управления стратегического развития Национальной академии правовых наук Олег Гиляка ,

, профессор кафедры финансового и налогового права Государственного налогового университета Татьяна Мацелик

заведующий кафедрой уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Юрий Пономаренко.

От «международников» в комиссии будут:

Джеймс Вассерстром – основатель и исполнительный директор Фонда добродетели и убежища, Торонто, Канада, основатель и исполнительный директор/старший консультант The Wasserstrorri Group, Салоники, Греция

Донатас Маласкевичюс – руководитель Бюро связей Литовской полиции при ЕВРОПОЛ, эксперт по предотвращению коррупции Проекта ЕС по укреплению устойчивости Интегрированного управления границами в Украине (EU4IBMResilience), реализованного Международным центром по миграционной политике развития (ICMPD)

Лаура Стефан – основатель и исполнительный директор Экспертного Форума (EFOR), международный эксперт по антикоррупционной реформе для Европейской Комиссии, Всемирного банка, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Председатель Региональной антикоррупционной инициативы в начале 2024 года. Лаура Стефан была членом комиссии по отбору нового председателя НАПК.

После рассмотрения Комиссией документов, поданных кандидатам и принятия решения о допуске или недопуске, кандидатов ждет анонимное тестирование общих навыков с использованием компьютерной техники, анонимное тестирование на знание законодательства с использованием компьютерной техники, выполнение практических задач на владение профессиональными практическими умениями и навыками, выполнение практических задач на наличие организационных и лидерских качеств, оценка личностных компетенций кандидатов, проведение в отношении кандидатов специальной проверки, проверка Комиссией кандидатов на соответствие критерию добродетели, собеседование с Кандидатами (каждое собеседование состоят из двух частей: соответствия критерию добродетели и соответствия критерия профессиональной компетентности) и только потом будет утверждение кандидатур победителей.

Автор: Наталя Мамченко

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