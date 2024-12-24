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Конкурсна комісія оголосила конкурс на директора Бюро економічної безпеки

18:35, 24 грудня 2024
Документи можна подати до 24 січня 2025 року.
Конкурсна комісія оголосила конкурс на директора Бюро економічної безпеки
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Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосила про умови і строки подачі документів.

Так, строк для подачі документів кандидатів почав відлік з 24 грудня. Подати їх можна до 24 січня 2025 року включно.

Директором Бюро економічної безпеки України може стати громадянин України, який:

  • не молодший 35 років;
  • має вищу юридичну та/або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра);
  • має стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років;
  • має досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше 5 років;
  • вільно володіє державною мовою;
  • є доброчесним і компетентним;
  • здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоровʼя виконувати відповідні службові обовʼязки.

Нагадаємо, Верховна Рада 20 червня ухвалила в цілому як закон законопроект 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Вирішальний голос у процесі відбору директора БЕБ матимуть міжнародні експерти. Реформа БЕБ безпосередньо прив’язана до виділення коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Українську сторону в комісії представлятимуть члени комісії, визначені Кабінетом Міністрів:

  • заступник головного ученого секретаря — начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук Олег Гиляка,
  • професор кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету Тетяна Мацелик
  • завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Пономаренко.

Від «міжнародників» в комісії будуть:

Джеймс Вассерстром – засновник та виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку, Торонто, Канада, засновник та виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group, Салоніки, Греція

Донатас Маласкевічюс – керівник Бюро зв’язків Литовської поліції при ЄВРОПОЛ, експерт із запобігання корупції Проекту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience), реалізованого Міжнародним центром з питань міграційної політики розвитку (ICMPD)

Лаура Стефан – засновник та виконавчий директор Експертного Форуму (EFOR), міжнародний експерт з питань антикорупційної реформи для Європейської Комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Голова Регіональної антикорупційної ініціативи. Лаура Стефан на початку 2024 року була членом комісії з відбору нового голови НАЗК.

Після розгляду Комісією документів, поданих кандидатам та прийняття рішення про допуск або недопуск, кандидатів чекає анонімне тестування загальних навичок із використанням комп’ютерної техніки, анонімне тестування на знання законодавства із використанням комп’ютерної техніки, виконання практичних завдань на володіння професійними практичними уміннями та навичками, виконання практичних завдань на наявність організаційних та лідерських якостей, оцінювання особистісних компетенцій кандидатів, проведення стосовно кандидатів спеціальної перевірки, перевірка Комісією кандидатів на відповідність критерію доброчесності, співбесіда з Кандидатами (кожна співбесіда складаються із двох частин: щодо відповідності критерію доброчесності та щодо відповідності критерію професійної компетентності) і лише потім буде затвердження кандидатур переможців.

Автор: Наталя Мамченко

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Документи можна подати до 24 січня 2025 року.

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