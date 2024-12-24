Минобороны просит Раду отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации до марта

Министерство обороны просит Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих.

Министерство обороны Украины обратилось в парламентский Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке с просьбой продлить срок подготовки законопроекта о демобилизации до 18 марта 2025 года. Об этом сообщает УП.

Отмечается, что Минобороны уже разработало законопроект, предусматривающий усовершенствование механизмов ротации и определяющий порядок и условия увольнения со службы отдельных категорий военнослужащих во время военного положения.

Он, в частности, предусматривает введение новых правил увольнения со службы и ротации для военнослужащих, длительно находящихся в зоне боевых действий.

Как пишет издание, законопроект направили на согласование в Генштаб ВСУ и Администрацию Государственной спецслужбы транспорта. Впрочем, в Генштабе не поддержали такой законопроект, объяснив, что его внесение на рассмотрение парламента возможно только при условии накопления на военном учете в ТЦК достаточного количества обученных людей.

«По информации, предоставленной Генеральным штабом, в случае реализации проекта этого закона ориентировочная численность военнослужащих, имеющих право на увольнение, будет составлять 108 тысяч человек (из них 14 тысяч офицеров), что в случае их одновременного увольнения приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом. боевых подразделений», — говорится в письме министра обороны Рустема Умерова в комитет, который есть в распоряжении издания.

В то же время в Минобороны предлагают альтернативу. Так, для военных, которые несут непрерывную службу во время военного положения в течение 36 месяцев и принимали участие в боевых действиях, находясь в районах их выполнения, не менее 18 месяцев, предлагается:

направление на реабилитацию до 2 месяцев, а после нее - предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 30 дней с сохранением ежемесячного денежного довольствия;

предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 90 дней с сохранением ежемесячного денежного довольствия.

«Альтернативные законопроекты нуждаются в детальном обсуждении и принятии соответствующего решения на уровне руководства государства. Учитывая изложенное, просим отсрочить сроки выполнения задания до 18 марта 2025 года», — говорится в письме.

Напомним, что член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что в краткосрочной перспективе законопроект о демобилизации не будет рассматриваться в Верховной Раде, и нет оснований ожидать его принятия в ближайшее время.

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