Міноборони просить Раду відтермінувати підготовку законопроекту про демобілізацію до березня

Міністерство оборони просить Комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати строки підготовки законопроекту про умови демобілізації військовослужбовців.

Фото: ArmyInform

Міністерство оборони України звернулося до парламентського Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки з проханням продовжити термін підготовки законопроєкту про демобілізацію до 18 березня 2025 року. Про це повідомляє УП.

Зазначається, що Міноборони вже розробило законопроект, який передбачає вдосконалення механізмів ротації та визначає порядок і умови звільнення зі служби окремих категорій військовослужбовців під час воєнного стану.

Він, зокрема, передбачає передбачає запровадження нових правил звільнення зі служби та ротації для військовослужбовців, які тривалий час перебувають у зоні бойових дій.

Як пише видання, законопроект скерували на погодження до Генштабу ЗСУ та Адміністрації Державної спецслужби транспорту. А втім, у Генштабі не підтримали такий законопроєкт, пояснивши, що його внесення на розгляд парламенту можливе лише за умови накопичення на військовому обліку в ТЦК достатньої кількості навчених людей.

«За інформацією, наданою Генеральним штабом, у разі реалізації проекту цього закону орієнтовна чисельність військовослужбовців, які матимуть право на звільнення, буде становити 108 тисяч людей (з них 14 тисяч офіцерів), що в разі їхнього одночасного звільнення призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів», — йдеться у листі міністра оборони Рустема Умєрова до комітету, який є в розпорядженні видання.

Водночас у Міноборони пропонують альтернативу. Так, для військових, які несуть безперервну службу під час воєнного стану впродовж 36 місяців та брали участь у бойових діях, перебуваючи в районах їхнього виконання, не менше ніж 18 місяців, пропонується:

направлення на реабілітацію до 2 місяців, а після неї — надання додаткової одноразової відпустки строком 30 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення;

надання додаткової одноразової відпустки строком 90 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення.

«Альтернативні законопроекти потребують детального обговорення та ухвалення відповідного рішення на рівні керівництва держави. З огляду на викладене просимо відтермінувати строки виконання завдання до 18 березня 2025 року», — йдеться у листі.

Нагадаємо, що член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявив, що в короткостроковій перспективі законопроект про демобілізацію не буде розглядатися у Верховній Раді, і немає підстав очікувати його ухвалення найближчим часом.

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