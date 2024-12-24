Про демобілізацію наразі говорити зарано, пріоритетом є ротація в ЗСУ, – Федір Веніславський

За словами Веніславського, законопроект про демобілізацію не варто очікувати найближчі три-чотири місяці.

Фото: РБК-Україна

Член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявив, що в короткостроковій перспективі законопроект про демобілізацію не буде розглядатися у Верховній Раді, і немає підстав очікувати його ухвалення найближчим часом.

В ефірі Radio NV він підкреслив, що на наразі пріоритетом є забезпечення ротації в Збройних силах України, зокрема надання можливості військовим, які перебувають у зоні бойових дій, відпочити. За словами Веніславського, питання демобілізації обговорюється на закритих засіданнях з керівниками ЗСУ, Генштабу та Міноборони, однак через загострення ситуації на фронті, втілення цієї ідеї стало «менш реалістичним».

«Якраз ротаційний спосіб надання можливості відпочити протягом кількох місяців для військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях, - на сьогоднішній день - це те, що необхідно зробити», — зазначив нардеп.

Веніславський також прокоментував пропозиції депутатів включити положення про демобілізацію до законопроекту, який врешті був вилучений за зверненням Кабміну. «Під час повномасштабної війни обіцяти, що буде масове звільнення з військової служби, - це дуже не відповідає, м’яко кажучи, інтересам національної безпеки й оборони. Я не думаю, що на сьогодні у нас в найближчій перспективі є підстави очікувати на закон, який би передбачав масове звільнення з військової служби військовослужбовців», — наголосив він.

Депутат підсумував, що до стабілізації ситуації на фронті питання демобілізації не стоїть на порядку денному, і в найближчі три-чотири місяці варто очікувати, що цей законопроект не буде ухвалено.

Раніше повідомлялося, що Міноборони готує законопроект про умови демобілізації.

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