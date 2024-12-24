Як мають бути оформлені документи для зарахування стажу — пояснення ПФУ

Які існують вимоги до документів про страховий стаж.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, як мають бути оформлені документи для зарахування стажу.

Так, вимоги до документів про стаж є такими:

документи, що подаються для підтвердження трудової діяльності, мають бути підписані посадовими особами й засвідчені печаткою;

для підтвердження стажу приймаються лише ті відомості про період роботи, що внесені до довідки на підставі документів;

якщо ім’я, по батькові та прізвище, зазначені в документах, що підтверджують стаж роботи, не збігаються з паспортними даними або свідоцтвом про народження, факт приналежності цього документа даній особі може бути встановлено в судовому порядку;

зміна прізвища, ім’я та по батькові підтверджується свідоцтвом про шлюб або документом про їх зміну.

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