Зеленський підтвердив, що пропонував Фіцо фінансову компенсацію за припинення постачання російського газу

За словами Президента України, словацький прем’єр відмовився від компенсації за припинення транзиту російського газу.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо фінансову компенсацію за припинення постачання російського газу, але той «чомусь вважає Москву більш вигідною».

У своєму коментарі Зеленський відповів запитання журналістів щодо нещодавньої поїздку Фіцо до Москви. Він зазначив, що після розмови в Брюсселі, на якій були присутні європейські лідери, він уже не здивований діями словацького прем'єра.

«Ми боремося за свої життя, Фіцо бореться за гроші, і навряд чи ці гроші призначені для Словаччини. Тіньові домовленості з Путіним - це або торгівля державними інтересами, або робота на особисту вигоду», – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна була готова запропонувати Словаччині компенсацію за втрати від припинення транзиту російського газу, а також альтернативи для постачання не російського газу, як того вимагала Європейська комісія.

«Ми пропонували йому рішення щодо потенційної компенсації словакам - саме словакам - втрат від російського транзиту, а також альтернативи транзиту - будь-якого іншого газу, не російського, на вимогу Єврокомісії. Ми були готові до цього. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І він не хоче співпрацювати з Єврокомісією. Чомусь він вважає Москву більш вигідною. Всі в Європі розуміють, чому. Немає нікого, хто б не розумів», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що Володимир Зеленський запропонував йому 500 млн євро з російських активів.

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