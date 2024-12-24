Зеленский подтвердил, что предлагал Фицо финансовую компенсацию за прекращение поставок российского газа

По словам Президента Украины, словацкий премьер отказался от компенсации за прекращение транзита российского газа.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо финансовую компенсацию за прекращение поставок российского газа, но тот «почему-то считает Москву более выгодной».

В своем комментарии Зеленский ответил на вопросы журналистов относительно недавней поездки Фицо в Москву. Он отметил, что после разговора в Брюсселе, на котором присутствовали европейские лидеры, он уже не удивлен действиями словацкого премьера.

«Мы боремся за свои жизни, Фицо борется за деньги, и вряд ли эти деньги предназначены для Словакии. Теневые договоренности с Путиным - это или торговля государственными интересами, или работа на личную выгоду», - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина была готова предложить Словакии компенсацию за потери от прекращение транзита российского газа, а также альтернативы для поставки не российского газа, как того требовала Европейская комиссия.

«Мы предлагали ему решение о потенциальной компенсации словакам - именно словакам - потерь от российского транзита, а также альтернативы транзита - любого другого газа, не российского, по требованию Еврокомиссии. Мы были готовы к этому. Фицо не захотел компенсации для словаков. И он не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Почему-то он считает Москву более выгодной. Все в Европе понимают, почему. Нет никого, кто бы не понимал», - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее Фицо заявил, что Владимир Зеленский предложил ему 500 млн евро из российских активов.

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