В Средиземном море затонуло российское судно Ursa Major – СМИ

Российское судно со стратегическим грузом затонуло в Средиземном море после взрыва.

Фото: Крымский ветер

Российское судно Ursa Major, которое перевозило стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Об этом сообщает издание «Крымский ветер».

Судно остановилось в 20:25 по московскому времени (19:25 по Киеву). Сразу после этого к нему приблизилось испанское спасательное судно SALVAMAR DRACO SAR. Однако после взрыва судовая система AIS перестала передавать данные.

Около полуночи Ursa Major затонуло. Для ликвидации последствий аварии и сбора разлитых нефтепродуктов к месту было направлено судно CLARA CAMPOAMOR.

Экипаж судна эвакуировали в порт Картахена.

Согласно данным «Крымского ветра», на борту Ursa Major находился стратегический груз - два 45-тонных люка ядерного реактора для ледокола проекта 10510 «Лидер». Эти детали, покрытые синим брезентом, зафиксировали на фотографиях до аварии.

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