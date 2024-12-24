Избран председатель Тальновского районного суда Черкасской области

Дмитрий Дьяченко стал новым председателем Тальновского районного суда Черкасской области.

Фото: viche.ck.ua

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В Тальновском районном суде Черкасской области состоялось собрание судей, на котором был избран новый председатель суда.

По итогам тайного голосования, большинством голосов на эту административную должность сроком на три года избран судья Дмитрий Александрович Дьяченко.

Выборы проведены в соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

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