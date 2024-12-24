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24 декабря – какой сегодня праздник и главные события

09:07, 24 декабря 2024
24 декабря отмечают Рождественский сочельник.
24 декабря – какой сегодня праздник и главные события
Фото: myvin.com.ua
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Во вторник, 24 декабря, в Украине и мире отмечают Рождественский сочельник. Это день, когда семьи традиционно собираются за праздничным столом, на котором должны быть 12 постных блюд - по количеству апостолов.

Также сегодня отмечают День работников архивных учреждений и День покупателя в последний момент

Верующие чтят память святой преподобномученицы Евгении Римской.

Именины сегодня празднуют: Николай, Сергей, Евгения, Клавдия, Клавдия.

Известные личности, рожденные в этот день:

1937 - Вячеслав Чорновил, украинский политик, публицист, деятель движения сопротивления против русификации.

1940 - Григорий Крисс, олимпийский чемпион по фехтованию.

1974 - Алексей Сенюк, Герой Украины, участник российско-украинской войны.

Исторические события 24 декабря:

1518 - Сигизмунд I предоставляет селу Ковле статус города с магдебургским правом.

1624 - гетман Михаил Дорошенко заключает договор с Крымским ханством о взаимопомощи.

1814 - в Генте подписан договор между Великобританией и США, который завершил англо-американскую войну.

1871 - премьера оперы «Аида» Джузеппе Верди в Каире.

1982 - первый полет грузового самолета Ан-124 «Руслан».

2004 - запуск украинского спутника «Сич-1М».

В этот день 1903 года в Великобритании выдали первый регистрационный номер для автомобиля - A1, который получил герцог Рассел.

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