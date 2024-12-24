24 декабря – какой сегодня праздник и главные события

Во вторник, 24 декабря, в Украине и мире отмечают Рождественский сочельник. Это день, когда семьи традиционно собираются за праздничным столом, на котором должны быть 12 постных блюд - по количеству апостолов.
Также сегодня отмечают День работников архивных учреждений и День покупателя в последний момент
Верующие чтят память святой преподобномученицы Евгении Римской.
Именины сегодня празднуют: Николай, Сергей, Евгения, Клавдия, Клавдия.
Известные личности, рожденные в этот день:
1937 - Вячеслав Чорновил, украинский политик, публицист, деятель движения сопротивления против русификации.
1940 - Григорий Крисс, олимпийский чемпион по фехтованию.
1974 - Алексей Сенюк, Герой Украины, участник российско-украинской войны.
Исторические события 24 декабря:
1518 - Сигизмунд I предоставляет селу Ковле статус города с магдебургским правом.
1624 - гетман Михаил Дорошенко заключает договор с Крымским ханством о взаимопомощи.
1814 - в Генте подписан договор между Великобританией и США, который завершил англо-американскую войну.
1871 - премьера оперы «Аида» Джузеппе Верди в Каире.
1982 - первый полет грузового самолета Ан-124 «Руслан».
2004 - запуск украинского спутника «Сич-1М».
В этот день 1903 года в Великобритании выдали первый регистрационный номер для автомобиля - A1, который получил герцог Рассел.
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