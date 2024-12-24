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Nissan и Honda объединятся в новый холдинг, у Mitsubishi есть год на размышления

08:49, 24 декабря 2024
Японские гиганты Nissan и Honda подписали меморандум об объединении бизнеса.
Nissan и Honda объединятся в новый холдинг, у Mitsubishi есть год на размышления
Фото: pleex.com
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Японские автомобильные гиганты Nissan и Honda подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возможное объединение бизнеса через создание совместной холдинговой компании. Завершение процесса планируется до августа 2026 года, сообщается в совместном пресс-релизе.

В холдинге большее влияние будет иметь Honda, которая будет назначать большинство директоров и выбирать президента. Акции новой компании будут торговаться на Токийской бирже, тогда как Nissan и Honda планируют провести делистинг. Несмотря на это, бренды обеих компаний останутся на рынке.

Создание холдинга позволит:

  • стандартизировать автомобильные платформы;
  • интегрировать исследования и разработки;
  • оптимизировать производственные мощности;
  • усилить конкурентоспособность в цепочке поставок;
  • создать мощную кадровую базу.

К новому альянсу может присоединиться Mitsubishi Motors. Компания должна принять решение об участии до конца января 2025 года.

Согласно данным Bloomberg, соглашение может существенно изменить японскую автомобильную индустрию, создав мощного конкурента для Toyota Motor на внутреннем рынке и таких китайских производителей, как BYD и Geely, на международной арене.

Объединение также направлено на решение вызовов, которые встали перед компаниями из-за глобального перехода к электромобилям и гибридным силовым установкам, а также постепенного отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Директор Honda Тосихиро Мибе отметил, что подобные изменения в автомобильной индустрии «случаются раз в сто лет».

Объединение Nissan и Honda имеет потенциал создать новый центр влияния в глобальной автомобильной индустрии, обеспечивая технологическое преимущество и стабильность в быстро меняющихся условиях.

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