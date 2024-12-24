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Nissan та Honda об’єднаються в новий холдинг, Mitsubishi має рік на роздуми

08:49, 24 грудня 2024
Японські гіганти Nissan та Honda підписали меморандум про об'єднання бізнесу.
Nissan та Honda об’єднаються в новий холдинг, Mitsubishi має рік на роздуми
Фото: pleex.com
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Японські автомобільні гіганти Nissan і Honda підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає можливе об'єднання бізнесу через створення спільної холдингової компанії. Завершення процесу планується до серпня 2026 року, повідомляють у спільному пресрелізі.

У холдингу більший вплив матиме Honda, яка призначатиме більшість директорів і обиратиме президента. Акції нової компанії торгуватимуться на Токійській біржі, тоді як Nissan і Honda планують провести делістинг. Незважаючи на це, бренди обох компаній залишаться на ринку.

Створення холдингу дозволить:

  • стандартизувати автомобільні платформи;
  • інтегрувати дослідження і розробки;
  • оптимізувати виробничі потужності;
  • посилити конкурентоспроможність у ланцюжку постачання;
  • створити потужну кадрову базу.

До нового альянсу може приєднатися Mitsubishi Motors. Компанія має ухвалити рішення щодо участі до кінця січня 2025 року.

Згідно з даними Bloomberg, угода може суттєво змінити японську автомобільну індустрію, створивши потужного конкурента для Toyota Motor на внутрішньому ринку та таких китайських виробників, як BYD і Geely, на міжнародній арені.

Об'єднання також спрямоване на вирішення викликів, які постали перед компаніями через глобальний перехід до електромобілів та гібридних силових установок, а також поступову відмову від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

Директор Honda Тосіхіро Мібе зазначив, що подібні зміни в автомобільній індустрії «трапляються раз на сто років».

Об’єднання Nissan і Honda має потенціал створити новий центр впливу в глобальній автомобільній індустрії, забезпечуючи технологічну перевагу та стабільність у швидко змінюваних умовах.

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