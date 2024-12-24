Практика судів
  1. В Україні

Омбудсмен Лубінець ініціював розслідування через заяви професора КНУ Микити Василенка

08:31, 24 грудня 2024
Професора КНУ звинуватили в сексизмі.
Омбудсмен Лубінець ініціював розслідування через заяви професора КНУ Микити Василенка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Професора навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Микиту Василенка звинуватили в неетичних висловлюваннях про українських жінок. Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на скандал.

«Можливо хтось не знав, та професор близько року тому вже втрапляв у скандал і наша інституція отримала щодо нього колективне звернення від студентів. Після мого реагування університет притягнув його до дисциплінарної відповідальності і професор отримав догану», — заявив Лубінець.

Омбудсмен направив звернення до Міністерства освіти і науки України із закликом здійснити державний нагляд за діяльністю університету, а також до керівництва закладу з вимогою провести службове розслідування щодо Василенка. Лубінець також планує звернутися до Служби безпеки України.

Студентський парламент інституту журналістики відмовляється співпрацювати з адміністрацією закладу до моменту звільнення Василенка.

Керівництво університету поки що не прокоментувало ситуацію.

Нагадаємо, професор КНУ Микита Василенко заявив, що «тисячі голодних українських жінок», які «не встигли виїхати, або чоловіки яких убиті чи покалічені» зрадіють іноземним миротворцям.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ омбудсмен Дмитро Лубінець університет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді набули чинності – як будуть оцінювати суддів та кандидатів на посади суддів

Оцінювати суддів та кандидатів в судді зможе «звичайна розсудлива людина», судді будуть відповідати за поведінку близьких осіб, а поїздки в Крим та РФ стануть «чорною міткою» для претендентів на суддівські мантії.

Кабмін затвердив спрощений порядок оформлення паспортів через е-Консул, але чоловікам 18-60 років потрібно мати військово-обліковий документ

Оформлення  та обмін паспорта за заявами громадян чоловічої статті віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України, здійснюється за умови наявності у зазначених осіб окремого номера запису в Реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів або відомостей військово-облікового документа.

Депутати пропонують створити Кіберсили ЗСУ, які зможуть залучати кіберрезервістів без статусу військовослужбовців

Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні – під загальним керівництвом Президента як Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

З’їзд суддів може відновити свою роботу до червня 2025 року – є оптимістичний та песимістичний сценарії роботи з’їзду

Поки що немає кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя та суддів КСУ.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо надання відстрочки від мобілізації адвокатам

Депутати пропонують надати відстрочку адвокатам, які мають безперервний стаж адвокатської діяльності 10 і більше років, не мають заборгованості зі сплати внесків та не притягувалися до дисциплінарної відповідальності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео