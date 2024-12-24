Омбудсмен Лубінець ініціював розслідування через заяви професора КНУ Микити Василенка

Професора КНУ звинуватили в сексизмі.

Професора навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Микиту Василенка звинуватили в неетичних висловлюваннях про українських жінок. Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на скандал.

«Можливо хтось не знав, та професор близько року тому вже втрапляв у скандал і наша інституція отримала щодо нього колективне звернення від студентів. Після мого реагування університет притягнув його до дисциплінарної відповідальності і професор отримав догану», — заявив Лубінець.

Омбудсмен направив звернення до Міністерства освіти і науки України із закликом здійснити державний нагляд за діяльністю університету, а також до керівництва закладу з вимогою провести службове розслідування щодо Василенка. Лубінець також планує звернутися до Служби безпеки України.

Студентський парламент інституту журналістики відмовляється співпрацювати з адміністрацією закладу до моменту звільнення Василенка.

Керівництво університету поки що не прокоментувало ситуацію.

Нагадаємо, професор КНУ Микита Василенко заявив, що «тисячі голодних українських жінок», які «не встигли виїхати, або чоловіки яких убиті чи покалічені» зрадіють іноземним миротворцям.

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