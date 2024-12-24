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Щоб мобілізувати одного чоловіка у Львові, виїхало вісім екіпажів поліції – відео

08:13, 24 грудня 2024
У Львові затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.
Щоб мобілізувати одного чоловіка у Львові, виїхало вісім екіпажів поліції – відео
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На вулиці Замарстинівській у Львові стався інцидент, що привернув увагу багатьох місцевих мешканців. За повідомленнями очевидців у соцмережах, конфлікт виник після того, як поліція зупинила водія за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації відповідно до ст. 210 КУпАП. Згідно з інформацією поліції, водій спочатку погодився поїхати до територіального центру комплектування (ТЦК) для уточнення облікових даних.

Однак після телефонного дзвінка водія на місце події зібралися кілька людей, які почали блокувати дії поліції. «Невдовзі на місці зібралися громадяни, які перешкоджали законним діям поліції та шарпали за формений одяг, відібрали бодікамеру у поліцейського», — зазначили в поліції.

Для врегулювання ситуації прибули вісім екіпажів поліції та швидка медична допомога. Чоловік поскаржився на стан здоров’я, але медики після огляду не виявили загрози його життю.

У поліції наголосили, що фізичну силу чи спеціальні засоби до громадян не застосовували. Після медичного огляду чоловік добровільно вирушив до ТЦК для уточнення інформації.

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поліція Львів розшук ТЦК мобілізація

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