Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді набули чинності – як будуть оцінювати суддів та кандидатів на посади суддів

Оцінювати суддів та кандидатів в судді зможе «звичайна розсудлива людина», судді будуть відповідати за поведінку близьких осіб, а поїздки в Крим та РФ стануть «чорною міткою» для претендентів на суддівські мантії.

Джерело фото: Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя 17 грудня затвердила, а 23 грудня оприлюднила остаточний текст Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді).

Хоча про завершення роботи над проектом Єдиних показників для оцінки доброчесності ВРП повідомила ще 1 липня, фінальну редакцію Рада правосуддя затвердила вже пізно ввечері 17 грудня.

Затвердження Єдиних показників для оцінки доброчесності виявилося для Вищої ради правосуддя вкрай непростим завданням – обговорення та дискусії тривали два засідання Ради, при цьому справа доходила навіть до локальних сварок між членами ВРП.

Також слід зазначити, що хоча ВРП все ж затвердила більш помірковану редакцію Єдиних показників, ніж пропонувалася на початку 2024 року, втім затверджена Радою правосуддя редакція Єдиних показників є доволі жорсткою.

Відтепер Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді мають враховувати такі органи як Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Рада суддів України, Громадська рада доброчесності, Громадська рада міжнародних експертів, а також структури, які здійснюють відбір на посади в органах суддівського врядування.

«Судово-юридична газета» у липні вже детально розповідала про норми Єдиних показників, які перш за все були розроблені на вимогу громадськості та міжнародних партнерів України.

Єдині показники передбачають запровадження низки термінів, наприклад таких як:

звичайна розсудлива людина – законослухняна людина, яка, достатньою мірою інформована про факти та процеси, що відбуваються, об’єктивно сприймає інформацію та обставини зі сторони.

обґрунтований сумнів – наявність відповідних та достатніх фактичних даних, які є переконливими для звичайної розсудливої людини щодо того, що суддя (кандидат на посаду судді) може не відповідати критеріям доброчесності та професійної етики.

Єдині показники визначають, що оцінювання відповідності судді (кандидата на посаду судді) Єдиним показникам може ґрунтуватися на інформації без часових обмежень, але з урахуванням давності та подальшої поведінки судді (кандидата на посаду судді).

Також, цікавим є те, що позитивні або негативні висновки таких органів як Етична рада, Дорадча група експертів, Громадська рада доброчесності, Громадська рада міжнародних експертів за певних підстав можуть не враховуватися, наприклад, при призначенні судді на посаду або у межах того чи іншого конкурсу.

Зокрема, у Єдиних показниках вказано, що «будь-який висновок чи оцінка національного або міжнародного органу»:

1) не є заздалегідь визначальним та обов’язковим для врахування під час оцінювання відповідності судді (кандидата на посаду судді) Показникам;

2) не спростовує обґрунтованого сумніву у відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики.

Є і погана новина для суддів або кандидатів на посади суддів, які «без нагальної потреби» з 2014 року відвідували територію держави-агресора, тимчасово окуповані території, наприклад Кримській півострів.

Відтепер подібні поїздки будуть розцінюватися як недотримання етичних норм.

Також судді або кандидати на посади суддів фактично будуть нести відповідальність за дії своїх близьких родичів.

Згідно до Єдиних показників, суддя або кандидат на посаду судді повинен докладати зусиль для того, щоб «члени його сім’ї діяли відповідно до законодавства та утримувалися від поведінки, яка на думку звичайної розсудливої людини може завдати шкоди авторитету правосуддя чи знизити рівень суспільної довіри до суду».

З повним текстом Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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