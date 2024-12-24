Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи вступили в силу – как будут оценивать судей и кандидатов на должности судей

Оценивать судей и кандидатов в судьи сможет «обычный здравомыслящий человек», судьи будут отвечать за поведение близких лиц, а поездки в Крым и РФ станут «черной меткой» для претендентов на судейские мантии.

Источник фото: Высший совет правосудия

Высший совет правосудия 17 декабря утвердил, а 23 декабря обнародовал окончательный текст Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи).

Хотя о завершении работы над проектом Единых показателей для оценки добропорядочности ВСП сообщил еще 1 июля, финальную редакцию Совет правосудия утвердил уже поздно вечером 17 декабря.

Утверждение Единых показателей оценки добропорядочности оказалось для Высшего совета правосудия крайне непростой задачей – обсуждения и дискуссии продолжались в течение двух заседаний Совета, при этом дело доходило даже до локальных ссор между членами ВСП.

Также следует отметить, что хотя ВСП все же утвердил более умеренную редакцию Единых показателей, чем предлагалась в начале 2024 года, однако, утвержденная Советом правосудия редакция Единых показателей в итоге оказалась достаточно жесткой.

Теперь Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи должны учитывать такие органы как Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей, Совет судей Украины, Общественный совет добропорядочности, Общественный совет международных экспертов, а также структуры, осуществляющие отбор на должности в органах судейского управления.

«Судебно-юридическая газета» в июле уже подробно рассказывала о нормах Единых показателей, которые, прежде всего, были разработаны по требованию общественности и международных партнеров Украины.

Единые показатели предполагают внедрение ряда терминов, например таких как:

обычный здравомыслящий человек – законопослушный человек, в достаточной степени осведомленный о происходящих фактах и ​​процессах и объективно воспринимающий информацию и обстоятельства со стороны.

обоснованное сомнение – наличие соответствующих и достаточных фактических данных, которые убедительны для обычного здравомыслящего человека относительно того, что судья (кандидат на должность судьи) может не отвечать критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Единые показатели определяют, что оценка соответствия судьи (кандидата на должность судьи) Единым показателям может основываться на информации без временных ограничений, но с учетом давности и последующего поведения судьи (кандидата на должность судьи).

Также, интересно то, что положительные или отрицательные выводы таких органов как Этический совет, Совещательная группа экспертов, Общественный совет добропорядочности, Общественный совет международных экспертов исходя из определенных условий могут не учитываться, например, при назначении судьи на должность или в пределах того или иного конкурса.

В частности, в Единых показателях указано, что «любое заключение или оценка национального или международного органа»:

1) не является заранее определяющим и обязательным для учета при оценке соответствия судьи (кандидата на должность судьи) Показателям;

2) не опровергает обоснованного сомнения в соответствии судьи (кандидата на должность судьи) критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Есть и плохая новость для судей или кандидатов на должности судей, которые «без необходимости» с 2014 года посещали территорию государства-агрессора, временно оккупированные территории, например Крымский полуостров.

Теперь подобные поездки будут расцениваться как несоблюдение этических норм.

Также судьи или кандидаты на должности судей фактически будут отвечать за действия своих близких родственников.

Согласно Единым показателям, судья или кандидат на должность судьи должен прилагать усилия для того, чтобы «члены его семьи действовали в соответствии с законодательством и воздерживались от поведения, которое по мнению обычного здравомыслящего человека может нанести вред авторитету правосудия или снизить уровень общественного доверия к суду».

С полным текстом Единых показателей оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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